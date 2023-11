In der Tagung der Islamkonferenz am 21. und 22. November soll es um die Bekämpfung von Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit in Deutschland gehen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat zum Auftakt von muslimischen Organisationen eine stärkere Positionierung gegen Antisemitismus verlangt. Sie fordere von den islamischen Gemeinschaften und Verbänden in Deutschland "sich laut und deutlich gegen Antisemitismus auszusprechen" und "die furchtbaren Terrorattacken der Hamas gegen Israel" zu verurteilen. Sie warnte aber gleichzeitig davor, Antisemitismusvorwürfe für Muslimfeindlichkeit zu instrumentalisieren. Die Autorin Sineb El Masrar kritisiert die Deutsche Islamkonferenz: "Ich empfinde es tatsächlich als Show, weil wir am Ende nicht weiterkommen“, sagte sie gegenüber dem WDR. Sie habe den Eindruck, dass man sich in dem Gremium davor drücke, komplizierte Fragen anzugehen. Wir sprechen mit dem Journalisten Eren Güvercin, Mitgründer der liberalen Alhambra-Gruppe und Teilnehmer der aktuellen Islamkonferenz.