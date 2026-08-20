Als jüngster schwarzer Professor der britischen Elite-Universität Cambridge hatte Jason Arday vor drei Jahren Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Nachdem zahlreiche Medien über Plagiatsvorwürfe und Zweifel an seinen Angaben zu seinem Lebenslauf berichtet hatten, war der 41-Jährige am 5. August von seinem Posten als Professor für Bildungssoziologie zurückgetreten. Er habe "die Grenze dessen erreicht, was irgendeinem Menschen vernünftigerweise zugemutet werden sollte", erklärte Arday. Am 14. August wurde er schließlich tot in Battersea im Süden Londons aufgefunden. Die Polizei stufte seinen Tod vorerst nicht als verdächtig ein. Sie vermutet einen Suizid oder einen natürlichen Tod. Ardays Familie bestätigte seinen Tod und sprach von einer "Mobbing-Kampagne" voller Gerüchte über die akademische Arbeit und das Privatleben des Soziologen. Die Vorwürfe gegen Arday wurden insbesondere von dem US-Forscher Nathan Cofnas aufgebracht, der die Cambridge-Universität 2024 wegen Rassismus-Vorwürfen verlassen musste. Cofnas' Vorwürfe wurden von rechtsgerichteten Zeitungen und Kommentatoren aufgegriffen, die Arday als "Aushängeschild" für Gleichstellungs- und Inklusionsprogramme bezeichneten. Am 17. August versammelten sich in London tausende Menschen zu einer Gedenkveranstaltung. Cambridge-Rektor Chris Smith verurteilte in einer Rede einen "rassistischen Wahn" im Zusammenhang mit Plagiatsvorwürfen. Gleichzeitig müssten Plagiatsvorwürfe gegen jeden Wissenschaftler gründlich untersucht werden, sagte Kanzler Lord Chris Smith of Finsbury der BBC.