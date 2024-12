Die DDR in den 1970er Jahren: Uta Krahl, eine junge Frau aus dem Erzgebirge, frisch geschieden, reist jedes Jahr zur Leipziger Messe. Die Stasi hat sie angeworben. Als sogenannte Sexarbeiterin soll "IM Anna" vor allem Geschäftsleute aus dem Westen "abschöpfen". Die Infos gehen an die Stasi, Geld und Geschenke der Herren an Uta. "Was du kriegen kannst", der erste Roman des Filmemachers, Journalisten und Autors Clemens Böckmann, spielt auf verschiedenen Ebenen. Zum einen sind da die in trockenem und nüchternem Behördendeutsch abgefassten Berichte der Stasi, zum anderen die Berichte Utas aus der damaligen Zeit. Der Autor zeichnet das Leben Utas nach. Sie führt ein ausschweifendes Leben, genießt es. Zwickau, Leipzig, Karl-Marx-Stadt, Prag: Hier verkehrt sie in den besten Restaurant und Hotels. Doch irgendwann kommt der Punkt, an dem sie aufhören möchte. Wir sprechen mit dem Literaturkritiker Hubert Winkels über den Roman.