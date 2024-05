WikiLeaks-Gründer Julian Assange drohen bis zu 175 Jahre Haft oder gar die Todesstrafe in den USA. Der Vorwurf: Spionage und Geheimnisverrat. Assange sitzt seit 2019 in einem Hochsicherheitsgefängnis in London, davor lebte er sieben Jahre im politischen Asyl in der Botschaft Ecuadors. Stella Assange, Ehefrau von Julian Assange, war auf der Netzpolitik-Konferenz Republica in Berlin. Die Anwältin kämpft für die Freiheit ihres Mannes. Auf seiner Internet-Plattform Wikileaks hatte der Australier 2010 geheime Dokumente über Kriegsverbrechen US-amerikanischer Soldaten im Irak und in Afghanistan veröffentlicht. Die US-Regierung will ihm den Prozess machen. Julian Assange darf jedoch Berufung gegen seine drohende Auslieferung einlegen. Das entschied der Londoner High Court in der vergangenen Woche. Wie geht es Julian Assange nach jahrelanger Haft und Isolation?