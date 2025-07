Der Dalai Lama selbst lebt seit seiner Flucht 1959 als staatenloser Tibeter im Exil in Indien. Dort wird er am 6. Juli nach Angaben seines Büros auch an öffentlichen Feierlichkeiten zu seinem Geburtstag teilnehmen. Die Suche nach dem Nachfolger und seine Anerkennung als Reinkarnation des jetzigen Dalai Lamas solle "in Übereinstimmung mit der vergangenen Tradition" erfolgen, hieß es in seiner Erklärung. Nur die von ihm gegründete gemeinnützige Organisation Gaden Phodrang Trust in Dharamsala darf demnach den Nachfolger auswählen. "Niemand sonst verfügt über eine solche Autorität, um sich in diese Angelegenheit einzumischen." Kritik und Widerspruch nach der Ankündigung des Dalai Lamas kamen umgehend aus China. Eine Sprecherin des Pekinger Außenministeriums bekräftigte, nur die chinesische Regierung habe das Recht, über die Reinkarnation des Dalai Lama zu entscheiden. Die Auswahl müsse in China erfolgen. Peking sieht das tibetische Hochland als Teil des eigenen Territoriums und betrachtet den aktuellen Dalai Lama bis heute als Separatisten. Der Dalai Lama und die tibetische Exil-Regierung in Indien streben dagegen eigenen Angaben zufolge nach einer "echten Autonomie" Tibets. Der Konflikt um die Nachfolgeregelung für den Dalai Lama schwelt dabei schon seit vielen Jahren. Er ist deshalb auch von politischer Brisanz. Wir sprechen mit dem Schweizer Ethnologen Martin Brauen.