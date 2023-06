Comic "Ducks - zwei Jahre in den Ölsanden"

Quelle: Zwerchfell

Zwei Jahre hat Kate Beaton auf den Ölsanden Kanadas gearbeitet. Um ihre Studienkredite abzubezahlen zog es die junge Frau aus Nova Scotia an die kanadische Westküste, nach Alberta. Dort, im Fracking-Camp erlebt sie die Ausbeutung von Mensch und Natur hautnah. Das Gift, das in die Erde gepumpt wird, und jenes, das die Seele verletzt: Einsamkeit, Sexismus, Übergriffe - Alltag auf dieser, dunklen, Seite Kanadas. Diese wenig bekannte Geschichte Kanadas erzählt Kate Beaton in ihrer Graphic Novel "Ducks- zwei Jahre in den Ölsanden". Ein New York Times Bestseller, der als einzige Graphic Novel überhaupt auch auf Barack Obamas jährlicher Empfehlungsliste stand. Jetzt ist "Ducks" auf Deutsch erschienen. Kulturzeit hat Kate Beaton in München getroffen.