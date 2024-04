Cannabis rauchen ist jetzt legal.

Quelle: dpa

Nach jahrelangen Diskussionen in Politik und Medizin ist Kiffen seit dem 1. April 2024 in Deutschland erlaubt - allerdings mit zahlreichen Einschränkungen. Volljährige dürfen bis zu 25 Gramm Cannabis mit sich führen und den Stoff auch selbst anbauen. Vom 1. Juli an sollen Anbau und Abgabe über Anbauvereine, sogenannte Cannabis-Clubs, ermöglicht werden. Wie es dazu kam, dass Medikamente zu Rauschmitteln, Rauschmittel zu Rauschgift und aus Rauschgift illegale Drogen wurden, erklärt Helena Barop in ihrer Geschichte der Drogenpolitik: "Der große Rausch. Warum Drogen kriminalisiert werden.". Wir sprechen mit der Historikerin über die Legalisierung von Cannabis in Deutschland.