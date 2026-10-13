Bürgerliche Kälte und das Leid der anderen

Das Massaker der Hamas an israelischen Zivilisten am 7. Oktober 2023 löste weltweit Entsetzen aus. Der darauf folgende Krieg im Gazastreifen wiederum wurde für viele zum Anlass tiefer Abscheu angesichts des Leids der palästinensischen Zivilbevölkerung. Doch schon kurze Zeit später scheint das Mitgefühl vielerorts verflogen. Wie "kalt" sind wir geworden? Und warum? Die Autorin und Wissenschaftlerin Marion Pollmanns untersucht die Gleichgültigkeit, mit der wir der Unsicherheit menschlicher Existenz begegnen. Neu ist diese Diagnose nicht. Schon Adorno und die Kritische Theorie beschrieben eine gesellschaftliche Kälte, die mangelnde Identifikation mit dem Leid anderer begünstigt. Für Adorno war sie eine der Voraussetzungen, die Auschwitz überhaupt erst möglich machten. Heute scheinen moralischer Anspruch und gesellschaftliche Wirklichkeit erneut auseinanderzudriften. Der Journalist und YouTuber Rafid Kabir erlebt die Folgen dieser Entwicklung unmittelbar. Wie nimmt er die Mechanismen des Wegschauens wahr? Welche Erfahrungen macht er mit Anfeindungen, Gleichgültigkeit und Verrohung?