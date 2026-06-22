Vom sakralen zum kulturellen Raum? Wieviel Religion steckt in der Kunst? Die nomadische Biennale "Manifesta" findet in diesem Jahr mal wieder in Deutschland im Ruhrgebiet statt. Die Manifesta ist eine der weltweit führenden Biennalen für zeitgenössische Kunst und versteht sich als nomadische europäische Plattform. Alle zwei Jahre wandert sie in eine andere europäische Stadt, um im Dialog mit der lokalen Gesellschaft aktuelle gesellschaftliche und urbane Herausforderungen zu verhandeln. Mehr als 100 internationale Künstler präsentieren ortsspezifische Werke. Die 16. Ausgabe der Manifesta findet vom 21. Juni bis zum 4. Oktober 2026 in Deutschland statt und zwar in der Metropole Ruhr. Der inhaltliche Fokus liegt auf der Frage, wie sich Regionen im Strukturwandel neu erfinden und wie brachliegende Orte wieder zu sozialen Treffpunkten werden können. Dabei geht es auch um die Frage, wie sich eine Gesellschaft vom Sakralen abwendet, und welche Rolle Kultur darin spielen kann.