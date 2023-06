Er pflegt sein Rockstar-Image seit Jahrzehnten mit Lederjacke, Ohrring und Converse. Dass der US-amerikanische Bestseller-Autor T.C. Boyle mehr drauf hat, stellt er in seinem neuen Roman "Blue Skies", benannt nach einem Song von Ella Fitzgerald, erneut unter Beweis. Und so benutzt er den titelgebenden blauen Himmel als Metapher für den Horror des Klimawandels. In Kalifornien, wo der gebürtige New Yorker Schriftsteller seit 1974 in der Nähe von Santa Barbara lebt, siedelt Boyle seine Geschichte an. Einer Gegend, in der sich monatelang keine einzige Wolke blicken lässt, das Land austrocknet und Waldbrände an der Tagesordnung stehen. Was vor 30 Jahren noch als Versprechen galt – blauer Himmel, Pools, Strandhäuser –, ist heute vor allem ein Vorbote des kommenden Unheils. Im Mittelpunkt des Romans steht eine amerikanische Familie, deren Mitglieder in Kalifornien und Florida leben und der es eigentlich an nichts fehlt. Die Figuren bewohnen Häuser am Meer, an den Wochenenden reinigen sie ihre Pools und gehen extravaganten Hobbys nach. Der Vater ist Arzt, die Tochter kauft sich einen Tigerpython, in der Hoffnung, damit ihr Profil als Influencerin zu schärfen, der Sohn ist Insektenforscher. Sie kochen gern, wandern gern, und wenn sie sich in geschlossenen Räumen aufhalten, lassen sie gern den Fernseher ohne Ton laufen. Doch in diesen ereignislosen Alltag dringt überall die Katastrophe ein. In Kalifornien kommen die Waldbrände näher, in Florida werden Überschwemmungen eher die Regel als die Ausnahme, und wie in einem Gedicht von Jakob van Hoddis fallen die Insekten in einem spontanen Massensterben aus dem Himmel und "bedecken den Boden wie hellbrauner Schnee". Mit "Blue Skies" hat T.C. Boyle den ultimativen Roman über unsere Gegenwart geschrieben. Unheimlich, witzig und prophetisch.