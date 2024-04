Der Thüringer AfD-Politiker Björn Höcke muss sich in einem Strafprozess vor dem Landgericht Halle verantworten. Ihm wird vorgeworfen, auf zwei Kundgebungen der AfD den verbotenen Slogan "Alles für Deutschland" der früheren Sturmabteilung (SA) der NSDAP verwendet zu haben. Höcke selbst hat sich am ersten Verhandlungstag noch nicht zu den Vorwürfen eingelassen, die er vorab öffentlich abgestritten hatte. Höcke wird die Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen nach den Paragrafen 86 sowie 86a des Strafgesetzbuchs vorgeworfen. Er habe bei einer Wahlkampfkundgebung der AfD in Merseburg im Mai 2021 eine Rede mit der Formel "Alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für Deutschland" beendet. Dabei habe er gewusst, dass es sich bei dem letzten Teil dieser Formel um eine verbotene Losung der SA handle. Bei einer Veranstaltung der AfD in Gera am 12. Dezember 2023 soll Höcke laut Anklage die verbotene Parole erneut verwendet haben. Dabei habe er den ersten Teil "Alles für" selbst ausgesprochen und anschließend das Publikum durch Gesten animiert, den zweiten Teil "Deutschland" zu rufen. Dies sei laut Anklage im sicheren Wissen um die Strafbarkeit dieser Losung geschehen. Wir sprechen mit dem Soziologen Andreas Kemper darüber, was das Gefährliche an solchen Parolen ist.