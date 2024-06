Billie Eilish im Interview

Ein Kruzifix als Lustobjekt, ein nackter Frauenkörper als Kirchenglocken-Klöppel, Nonnen in Rollschuhen, ein Gottesdienst als Happening: Viel nackte Haut ist in dieser feministischen Messe zu sehen, die gleichzeitig eine Tour de Force durch die musikalischen Welten von Bach, Rachmaninow, Rock, Noise und durch zeitgenössische Kompositionen, etwa von Johanna Doderer ist. Mit ihren radikalen Performances und explosiven Aufführungen sorgt Florentina Holzinger in der Theaterwelt für Aufsehen und Anerkennung. Mit ihrer ersten Musiktheater-Kreation hat die Hardcore-Berserkerin wieder mächtig zugeschlagen. "Sancta" basiert auf Paul Hindemiths Einakter und erzählt die Geschichte einer Nonne, die brutale Bestrafung für ihre sexuelle Selbstbestimmung erfährt. Am 30. Mai fand die Uraufführung am Mecklenburgischen Staatstheater in Schwerin statt. Das Theater kooperiert mit den Wiener Festwochen, wo die Performance im Anschluss gezeigt wird, sowie mit der Staatsoper Stuttgart, wo sie die neue Spielzeit eröffnen soll.