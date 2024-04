Elvis war in sie verknallt, 1977 gewann sie eine goldene Kamera und von den Fernsehschirmen der jungen Bundesrepublik war sie nicht wegzudenken. Vera Tschechowa spielte in "Die chinesische Mauer" nach Max Frisch und in Heinrich Bölls "Das Brot der frühen Jahre". In mehr als 100 Rollen war sie zu sehen, und auch als Regisseurin stand sie hinter der Kamera. Jetzt wurde bekannt, dass Vera Tschechowa am 3. April im Alter von 83 Jahren gestorben ist.