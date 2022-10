Betterov - eine Entdeckung

Er geht nach Berlin, bringt eine EP heraus und gilt als Versprechen, wird von Corona ausgebremst, ist in diesem Sommer Vorband der Springsteen-Epigonen Gaslight Anthem, ein Ritterschlag. Im Oktober kommt sein Album "Olympia" – es wird ein Durchbruch werden, ziemlich sicher. Und das liegt an seinem Songwriting – da ist die ganze Nachwende-Industriegeschichte und dieser kapitalistische Touch von "Blue Collar"-Musik à la Springsteen und Gaslight Anthem: "Das Tor geht auf / mit müden Augen kommen sie heraus / ehrliches Geld", aber dann geht es weiter, wie es bei Springsteen nie weiter gegangen wäre: "Hier ist kein Platz für mich", mit dem Ennui eines Jungen in der Provinz, der nur noch seine Leere hat. Was bleibt? Berlin, was sonst.