Kultur
Besuch vom BND - die Geheimdienstreform
Die Themen der "Kulturzeit" vom 24.11.2026: BND-Überwachung, die Gefahren der Meta-Brille, Film "Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich",Elias Hirschl, Doku "Der talentierte Mr. F.".
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 24.11.2026
- 19:22 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Was darf der BND? Die Geheimdienstreform und wir
Stellen wir uns vor: Jemand betritt heimlich unsere Wohnung. Nicht um etwas zu stehlen. Er kommt im Auftrag des Staates. Vielleicht will er an unseren Computer oder unser Smartphone, vielleicht eine technische Maßnahme vorbereiten. Niemand klingelt, niemand zeigt uns einen Durchsuchungsbeschluss. Und möglicherweise erfahren wir niemals, dass jemand da war. Was wie eine Szene aus einem Agentenfilm klingt, könnte in Deutschland künftig unter bestimmten Voraussetzungen legal sein.
Im Bundestag liegt derzeit eine Reform, die die Bundesregierung selbst als die umfangreichste und grundlegendste Neuordnung der Rechtsgrundlagen von BND und Verfassungsschutz in der Geschichte der Bundesrepublik bezeichnet. Wo liegt die Grenze zwischen einem modernen Nachrichtendienst und einer geheim operierenden Sicherheitsbehörde mit eigenen Eingriffsbefugnissen?
Big Brother, aber todschick - Metas neue Brille und die Überwachung
Meta hat zusammen mit Ray Ban eine neue Brille herausgebracht, mit der man seine Umgebung filmen kann. Die Brille kann nicht nur Bilder und Töne aufnehmen, sie besitzt erstmals auch ein integriertes Display und einen KI-Assistenten. Ist es die Büchse der Pandora? Das Ende der Privatsphäre, oder einfach das nächste große Ding der Big Tech-Branche?
Robert de Niro und Ben Stiller über ihren neuen Film "Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich"
Der vierte Teil der Komödienreihe um die chaotische Familie Focker: Mehr als 20 Jahre nach seinem legendären ersten Aufeinandertreffen mit Schwiegervater Jack (Robert de Niro) gerät Greg Focker (Ben Stiller) erneut ins Familienchaos. Als sein Sohn seine Verlobung mit der charmanten Olivia (Ariana Grande) bekannt gibt, schöpft Greg Verdacht und nimmt seine künftige Schwiegertochter genau unter die Lupe. Dabei tritt er jedoch in die gleichen Fettnäpfchen wie einst Jack. Lillian Moschen hat mit den Hauptdarstellern Robert de Niro und Ben Stiller über den Film gesprochen.
Österreichischer Buchpreis an Elias Hirschel
Der mit 20.000 Euro dotierte Österreichische Buchpreis geht 2026 an Elias Hirschl für seinen ideensprühenden, um Sprache kreisenden Roman "Schleifen". Den Debütpreis, der mit 10.000 Euro verbunden ist, erhält Marlen Mairhofer für "Alice". Die Verleihung fand im Vorfeld der Buch Wien statt, die am 25. November startet.
Doku "Der talentierte Mr. F."
Der US-Amerikaner Samuel Felinton wird für seinen Animationsfilm "T130" als der "Walt Disney des 21. Jahrhunderts" gefeiert. Er gewinnt zahlreiche Preise und spricht in US-amerikanischen Talkshows selbstbewusst über seinen American Dream. Doch es gibt einen Haken an der Geschichte: Der Film stammt nicht von ihm – er hat ihn von den Berliner Filmstudenten Moritz und Julius gestohlen. Als die beiden davon erfahren, schmieden sie einen Plan. Wir treffen die beiden auf der Premiere ihrer Dokumentation über die spektakuläre Rückholaktion ihres Animationsfilms – eine Reise, die sie bis in die Provinz der USA führt und an die Grenzen ihrer Belastbarkeit bringt, denn die Begegnung mit dem Filmdieb verläuft anders als erwartet.