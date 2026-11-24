Der US-Amerikaner Samuel Felinton wird für seinen Animationsfilm "T130" als der "Walt Disney des 21. Jahrhunderts" gefeiert. Er gewinnt zahlreiche Preise und spricht in US-amerikanischen Talkshows selbstbewusst über seinen American Dream. Doch es gibt einen Haken an der Geschichte: Der Film stammt nicht von ihm – er hat ihn von den Berliner Filmstudenten Moritz und Julius gestohlen. Als die beiden davon erfahren, schmieden sie einen Plan. Wir treffen die beiden auf der Premiere ihrer Dokumentation über die spektakuläre Rückholaktion ihres Animationsfilms – eine Reise, die sie bis in die Provinz der USA führt und an die Grenzen ihrer Belastbarkeit bringt, denn die Begegnung mit dem Filmdieb verläuft anders als erwartet.