Bayreuth - kein Gedenken mit Michel Friedman

Warum sind Demokratien weltweit gefährdet und was könnte das Gegengift sein? Dass die Demokratie weltweit auf dem Rückzug ist, ist wohl eine unumstößliche Wahrheit. Laut einer aktuellen Erhebung des renommierten Varieties of Democracy Forschungsinstituts leben nur noch sieben der Weltbevölkerung in freiheitlich-liberalen Demokratien. Einer, der davon ein trauriges, aber auch kämpferisches Lied singen kann, ist der israelische Historiker Moshe Zimmermann. In seinem neuen Buch "People gone mad – wie die Demokratie sich selbst zerstört" befasst er sich mit dem Zustand der Demokratie auch jenseits seines Landes Israel. Seine Diagnose: Ressentiments, Desinformation und Angst treiben Menschen den Populisten in die Arme. Ganz anders Jörg Baberowski, der in seinem Buch „Am Volk vorbei“ den Populismus als Schmerzensschrei der Demokratie sieht. Eine Demokratie, die aus Furcht vor dem Volk den politischen Raum verengt und den Gegner verteufelt, beschneidet sich selbst, so seine These. Warum aber sind die Demokratien überall auf dem Planeten auf dem Rückzug? Und was könnte das Gegengift sein? Mit diesen beiden Historikern und einer weiteren Stimme (NN) möchten wir das Thema beleuchten.