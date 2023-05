"Hshouma!", "Schäm Dich!": So heißt das Buch von Zainab Fasiki. Ein Comic-Buch, das in Marokko für Aufsehen sorgt. Zainab Fasiki zeichnet, seit sie ein Teenager ist. Bilder von sich selbst, wie sie nicht sein darf: groß, stark, mutig – und nackt. Deshalb hat sie den Titel "Hshouma!" gewählt. Das ist der Standard-Spruch, den Frauen und Mädchen zu hören bekommen, wenn sie sich nicht so benehmen, wie es von ihnen erwartet wird. Die marokkanische Verfassung garantiert Frauen zwar Gleichberechtigung. Ihr Alltag ist aber voll von strengen, ungeschriebenen Regeln, an die sie sich zu halten haben.

Dass "Hshouma" ein Buch geworden ist, hat einen Grund: Beschimpfungen, sogar Morddrohungen wegen ihrer Arbeit ist Zainab Fasiki schon lange gewohnt. Aber dann passiert etwas, was in ihr einen Schalter umlegt. In Casablanca wird eine junge Frau von einer Gruppe Männer vergewaltigt - am helllichten Tag, in einem öffentlichen Bus. Der Fall macht weltweit Schlagzeilen. Zainab zeichnet – und erinnert sich.