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  4. Ausstellungstipp: "Erika Giovanna Klien - Alles ist Bewegung"
In einem Ausstellungsraum sind moderne Gemälde ausgestellt.

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Ausstellungstipp: "Erika Giovanna Klien"

Die Schau würdigt die Pionierin des Wiener Kinetismus. Gemälde, Grafiken und Bühnenentwürfe zeigen ihre Faszination für Bewegung, Tanz und Großstadtleben. Bis 31. Januar in Wien zu sehen.

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