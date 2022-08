Gabriela Montero im Kulturzeit-Studio

Quelle: ZDF Martina Mattick

Seit fast 30 Jahren gehört die venezolanische Pianistin und Komponistin Garbiela Montero zu den besten Interpret*innen klassischer Musik am Klavier. Sie spielt auf allen großen Bühnen der Welt mit den renommiertesten Orchestern und Dirigenten: Rachmanninow, Prokofjew, Tschaikowski, die großen russischen Komponisten gehören zum Repertoire, das sie liebt. Eine große Ehre als Künstlerin war ihr Auftritt zur Amtseinführung von Barack Obama 2009 - zusammen unter anderen mit Yo-Yo Ma und Itzhak Perlman. Montero ist eine streitbare Persönlichkeit, die sich auch politisch einmischt. So kritisiert sie seit Jahren die Missstände in Ihrer Heimat Venezuela: Gewalt, Korruption, Armut. Diesen Protest äußert sie auch musikalisch mit "Ex Patria" - ihrer ersten orchestralen Komposition. Montero unterstützt außerdem junge Musiker aus Venezuela, die nicht von "El Sistema", dem regierungsnahen Ausbildungssystem unterstützt werden. Von "El Sistema" profitierte damals der aufstrebende Künstler und Dirigent Gustavo Dudamel, der das Orchester "Simon Bolivár" im Alter von 18 Jahren übernahm. Ihn rief Montero wiederholt dazu auf, sich von "El Sistema" zu distanzieren. Was dieser nach langem Zögern letztendlich auch tat. Schweigen, so die Künstlerin, ist für sie keine Option. Für ihren Einsatz für Menschenrechte in ihrer Heimat wurde die 52-jährige Honorarkonsulin bei Amnesty International. Auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos spielte und sprach sie bereits zweimal – nur ein Beispiel ihres sozialpolitischen Engagements. Am 26. August gastiert Gabriela Montero beim Rheingauer Musikfestival mit Paavo Järvi und dem Tonhalle-Orchester Zürich in Wiesbaden. Wir begrüßen die Ausnahme-Pianistin im Studio.