Ihre Mutter engagierte sich für Frauenrechte in Indien, kämpfte bis vor den Obersten Gerichtshof. Ihre Kinder aber versetzte sie in Angst und Schrecken durch psychische und physiche Erniedrigungen. Den Einfluss verstehen, den Eltern auf das Leben der Kinder haben, geschieht oft erst nach deren Tod, so beschreibt es die weltberühmte Autorin und Aktivistin Arundhati Roy in ihren Memoiren über ihre Mutter "Meine Zuflucht und mein Sturm". "Sie lehrte mich das Denken, um meinen Geist zu zerstören, sie lehrte mich frei zu sein, um mich einzusperren, sie lehrte mich zu Schreiben und verachtete die Autorin, die ich wurde", so Roy. "Ich kann sie nicht hassen, weil so viel von ihr in mir ist", sagt sie. Die Anfälle der Mutter von "krallender, peitschender Wut", hinterließen sowohl bei ihr als auch bei ihrem Bruder tiefe Narben. Das Buch handelt jedoch nicht nur von Roys Mutter. Es ist auch eine Suche nach den Wurzeln von Roys eigener Entwicklung zu einer Schriftstellerin, die entschlossen ist, den Schmerz und das Leid der Welt aufzudecken. Roy lebt heute unter ständiger Bedrohung in Indien, wegen ihrer Aussagen zum Kashmir-Konflikt. Wie es ist, in einem autoritären System zu leben und zu schreiben und wie das eine Warnung für die sein kann, die wie in den USA und anderen westlichen Ländern sich jetzt einem ansteigenden Autoritarismus gegenüber sehen, darüber haben wir mit ihr gesprochen.