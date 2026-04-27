Rüstungsindustrie: Arbeiten für den Krieg?

Deutschlands Wirtschaft schwächelt. Die Autoindustrie baut ab, ganze Regionen suchen nach neuen Perspektiven. Gleichzeitig erlebt ein Sektor einen historischen Aufschwung: die Rüstungsindustrie. Milliarden fließen, Werke werden umgerüstet, Zehntausende Stellen entstehen. Wird ausgerechnet der Krieg zum Konjunkturprogramm? In Unterlüß in der Lüneburger Heide läuft die neue Munitionsfabrik von Rheinmetall im Probebetrieb. 400 Millionen Euro Investition, 500 neue Jobs, 100.000 Artilleriegranaten pro Jahr – perspektivisch 300.000. Niedersachsens Wirtschaftsminister Grant Hendrik Tonne spricht von einem "mustergültigen Standort". Rheinmetall-Chef Armin Papperger nennt sein Unternehmen eine "Jobmaschine". Viele der neuen Mitarbeiter kommen aus der kriselnden Autoindustrie. Während andernorts Stellen gestrichen werden, wächst hier eine Branche mit zweistelligen Zuwachsraten. Laut Recherchen großer Tageszeitungen sind bei den sechs größten deutschen Rüstungsunternehmen seit 2021 mehr als 30.000 neue Arbeitsplätze entstanden. Studien von EY und Dekabank sprechen von bis zu 200.000 zusätzlichen Jobs, wenn die Verteidigungsausgaben weiter steigen. In politischen Debatten wird offen von einem neuen "Wachstumsmotor" gesprochen. Wird das, was jahrzehntelang als moralisch problematisch galt, nun zur ökonomischen Rettung erklärt? Wir sprechen mit Ulrike Franke, Politikwissenschaftlerin am European Council on Foreign Relations.