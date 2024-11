Seit 2016 findet in München das Musikfestival "Alien Disko" statt. Kuratiert von den Gebrüdern Markus und Micha Acher gastieren Bands, Musikerinnen und Musiker in München, die es sich sonst nicht leisten könnten hier aufzutreten. Die sechste Ausgabe dieses zweitägigen Festes für die Stadt, das früher in den Kammerspielen stattfand und jetzt zum zweiten Mal im Volkstheater gastiert, hätte es – trotz dem ehrenamtlichen Engagement fast aller Beteiligten - fast nicht gegeben. Es gab kaum öffentliche Förderung. Eine Crowdfunding-Kampagne hatte nur teilweise Erfolg. Also griffen die Achers zu einem einzigartigen Mittel: Sie spielten mit ihrer Band "The Notwist" Benefizkonzerte für ihr Festival, um die Reisekosten und die Gagen der Künstler aufzutreiben.