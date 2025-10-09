Hauptnavigation

Filmszene: An einem Strand reicht ein Mann einem Jungen einen kleinen Gegenstand, der schlecht zu sehen ist. Beide tragen altmodische Kleidung aus der Nachkriegszeit.

"Kulturzeit" vom 08.10.2025: "Amrum" - Der neue Film von Fatih Akin

Die Themen der Sendung: Film "Amrum", Victor Schefé über seinen Roman "Zwei, drei blaue Augen", Olafur Eliasson und Lena Urzendowsky, Ausstellung "Fleisch".

Deutschland 2025
09.10.2025
06:20 - 07:00 Uhr

sendungstypical-kuz-logo-30-jahre-1920x1080

Kulturzeit

Die Themen der Sendung:

Fatih Akins neuer Film "Amrum"

Ein zwölfjähriger Junge (Jasper Billerbeck) versucht, in den letzten Kriegstagen auf der Nordseeinsel Amrum für seine Mutter ein Stück Weißbrot mit Butter und Honig aufzutreiben, wofür er die raren Zutaten bei den Insulanern eintauschen muss. Auf seiner Tour bemerkt er, wie tief die ideologische Spaltung die Menschen entzweit. Der Film von Fatih Akin nach den Jugenderinnerungen von Hark Bohm lebt von seinen stimmungsvollen Bildern und einem prägnanten Darstellerensemble - unter anderem mit Laura Tonke, Diane Kruger, Detlev Buck, Matthias Schweighöfer und Hark Bohm selbst. Die Grausamkeit der Kriegsjahre und die Gräueltaten des NS-Regimes blitzen nur am Rande auf.

Victor Schefé im Gespräch über seinen Roman "Zwei, drei blaue Augen"

Der Schauspieler, Sänger und Regisseur Victor Schefé setzt sich in seinem ersten Roman "Zwei, drei blaue Augen" mit seiner eigenen Vergangenheit in der DDR und in West-Berlin auseinander. Wir sprechen mit ihm.

Kann Kunst die Welt retten? Teil 3: Olafur Eliasson und Lena Urzendowsky

Ist Kunst die "höchste Form von Hoffnung", wie Gerhard Richter einmal sagte? Und wie frei ist die Kunst, wenn sie die Welt retten soll? Anlässlich des 30. Jubiläums von "Kulturzeit" suchen wir gemeinsam mit prominenten Künstlerinnen und Künstlern nach Antworten und neuen Perspektiven. Im dritten Teil der Reihe mit dem Künstler Olafur Eliasson und der Schauspielerin Lena Urzendowsky.

Ausstellung "Fleisch" in Wien

Schnitzel, Gulasch, Tafelspitz - die österreichische Küche wäre ohne Fleisch undenkbar. Beim Thema Fleisch gehen aber auch die Emotionen hoch: Grill-Fans und Tierschützer sind in der Küche nicht unbedingt Freunde, der Klimawandel hat zusätzliche Fragen aufgeworfen. Fleisch bewegt die Gesellschaft aber nicht erst seit heute, wie eine Ausstellung im Wien Museum zeigt: Es war nie nur ein Lebensmittel, sondern immer auch Ausdruck von Identität und Status.

