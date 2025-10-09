Ein zwölfjähriger Junge (Jasper Billerbeck) versucht, in den letzten Kriegstagen auf der Nordseeinsel Amrum für seine Mutter ein Stück Weißbrot mit Butter und Honig aufzutreiben, wofür er die raren Zutaten bei den Insulanern eintauschen muss. Auf seiner Tour bemerkt er, wie tief die ideologische Spaltung die Menschen entzweit. Der Film von Fatih Akin nach den Jugenderinnerungen von Hark Bohm lebt von seinen stimmungsvollen Bildern und einem prägnanten Darstellerensemble - unter anderem mit Laura Tonke, Diane Kruger, Detlev Buck, Matthias Schweighöfer und Hark Bohm selbst. Die Grausamkeit der Kriegsjahre und die Gräueltaten des NS-Regimes blitzen nur am Rande auf.