Kultur
Aliens hautnah: Spielbergs Disclosure Day
Die Themen der "Kulturzeit" vom 09.06.2026: Steven Spielbergs "Disclosure Day", Gespräch Kohei Saito, Freiraum Kunst, Pride-Operette "Die Fledermaus", Olivia Rodrigo.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 09.06.2026
- 19:20 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Steven Spielbergs "Disclosure Day"
"Disclosure Day" startet am 10. Juni in den deutschen Kinos und zeigt einen weltverändernden Moment: Als geheime Informationen über Aliens ans Licht kommen, geraten Macht, Politik und Gesellschaft ins Wanken. Ein intensiver Science-Fiction-Thriller.
Kohei Saitos Roman "Am Ende des Fortschritts"
Kohei Saito zeichnet eine düstere Gegenwart: Umweltzerstörung, Krisen und stagnierendes Wachstum zeigen das Scheitern des Kapitalismus. Er fordert eine neue Planwirtschaft in Zeiten dauerhafter Knappheit.
Freiraum Kunst
Die Akademie der Künste nutzt das Schloss Bellevue zwei Wochen lang als Pop-up-Galerie. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier stellt den leerstehenden Amtssitz zur Verfügung, der Eintritt ist frei.
Pride-Operette "Die Fledermaus"
"Die Fledermaus – Pride Edition" an der Wiener Volksoper verbindet Johann Strauss’ Operettenklassiker mit queerer Perspektive: bunt, verspielt und voller Lebensfreude als modernes Fest der Vielfalt.
Olivia Rodrigo
Olivia Rodrigo kombiniert auf ihrem dritten Album "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love" Liebessehnsucht mit Grunge, Melancholie und reflektiertem Pop. Ein Dialog mit Musikgeschichte.