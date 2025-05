Zunächst gab es in der Sowjetunion sehr viele Menschen, die nicht bereit waren für Stalin zu kämpfen, vor allem wegen der Erinnerung an Hungersnöte und politische Kämpfe. Doch die extreme Brutalität der Wehrmachtssoldaten führten zu einem Stimmungsumschwung, schreibt Hellbeck. Ein bitterer Witz kursierte 1942 in der Ukraine: "Was hat Hitler in einem Jahr geschafft, was Stalin in 24 Jahren nicht geschafft hat? Dass wir die Sowjetmacht zu lieben gelernt haben." Dieses Trauma sei es, das die Sowjetstaaten lange zusammengehalten habe, von Beginn an von der Sowjetischen Führung instrumentalisiert. Nach dem Fall der Sowjetunion und dieser Erinnerung stellte sich eine nationale Erinnerung ein, deren Vorreiter die baltischen Staaten waren. So kam es, dass heute diejenigen Litauer und Ukrainer, die an der Seite der Nationalsozialisten gegen die Sowjets kämpften, bis heute teilweise als Freiheitskämpfer gelten. Putin hingegen nutzt die bis heute traumatischen Erinnerungen an den Krieg für seine eigenen aggressiven Ziele und erklärt den Krieg gegen die Ukraine als Kampf gegen Nazis.