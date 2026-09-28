75 Jahre Bundesverfassungsgericht

Die Kultur, auch die Modewelt, ist häufig elitär. Der französisch-algerische Content Creator und Modekritiker Lyas stört sich daran und möchte bewusst mit dem Status quo brechen. Mit seinem Format "La Watch Party" bringt er deshalb das Prinzip des Public Viewing in die Mode. Runway-Shows werden live an öffentlichen Orten gezeigt, ganz ohne exkludierende Einladungsmechanismen und kostenlos. Mit großem Erfolg: Jedes Mal schauen Hunderte mit. Das Théâtre du Châtelet füllte er etwa bis auf den letzten Platz. Nun kommt er mit dem Format erstmals nach Berlin. Kann "La Watch Party" das schaffen, was der Modekosmos sonst verweigert: echte Teilhabe statt Distinktion? Am 25. September kamen rund 800 Modebegeisterte in Charlottenburg zusammen, um gemeinsam die Gucci Show zu verfolgen. Wir waren dabei.