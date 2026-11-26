Kultur
50 Jahre Punk
Die Themen der "Kulturzeit" am 26.11.2026: 50 Jahre Punk, Eigentum und Verantwortung - Gespräch mit Silke van Dyk, Doku über Architekt Peter Zumthor, Maskentheater Mummenschanz.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 26.11.2026
- 19:24 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
50 Jahre Punk
Sie konnten keine Instrumente spielen, dafür umso lauter schreien: Malcolm McLaren hatte den Masterplan, Vivienne Westwood die Outfits. Johnny Rotten, Sid Vicious und Co. lieferten die Attitüde. Die "Sex Pistols" waren geboren und mit ihnen der britische Punk. Am 26. November vor 50 Jahren erschien ihre Debütsingle "Anarchy in the UK". Und am 28. Oktober 1977 folgte eine Platte, die die Musikwelt komplett auf links drehte: "Never Mind The Bollocks". Die Platte ist bis heute legendär und London untrennbar mit Punk verbunden, in Musik, Mode und und Jugendkultur. Sänger Johnny Rotten, alias John Lydon, tourt immer noch. Wir treffen ihn, zeigen, wie alles los ging - und wie Punk bis heute fasziniert.
Eigentum, Erbe und Verantwortung - Gespräch mit Silke van Dyk
In Krisenzeiten, und wann sind die momentan nicht, ist oft der Staat gefragt als Krisenhelfer: mit Corona-Hilfen oder Gas- und Strompreissenkungen. Aber grundlegende strukturelle Probleme wie Verteilungs-, Eigentums- und Infrastrukturpolitik geht er nicht an. Das schrieb die Soziologin Silke van Dyk in einem Artikel in der "Frankfurter Rundschau" jüngst. "In post-pandemischen Zeiten, in denen das Credo der knappen Kassen wieder lauter wird, ist es umso dringender geboten, nicht nur die Verteilungs-, sondern auch die Eigentumsverhältnisse genauer in den Blick zu nehmen", sagt sie. Über Umverteilung, Eigentum und Verantwortung sprechen wir mit Silke van Dyk, Professorin für Politische Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und Co-Sprecherin des Sonderforschungsbereichs "Strukturwandel des Eigentums".
Wim Wenders' Doku "From Inside Out - Die Architektur von Peter Zumthor"
Er baut wenig, braucht lange dafür und wird trotzdem gefeiert: Der Schweizer Architekt Peter Zumthor gilt als Anti-Star unter den Stararchitekten. Der deutsche Filmemacher Wim Wenders versucht nun dem Baumeister und seinen Gebäuden näher zu kommen. Sein Film "From Inside Out" zeigt Menschen, die um die Welt reisen, um in Zumthors Gebäuden einfach nur zu sitzen, zu schauen oder zu schweigen. Vom gescheiterten Berliner Prestigeprojekt Topografie des Terrors bis zum Hexenmahnmal im hohen Norden: Der Film erzählt von einem Architekten, der nicht für den Zeitgeist baut, sondern gegen ihn. Und der überzeugt ist: Gute Räume muss man nicht sehen, sondern fühlen. Der Film ist in allen 3sat-Ländern im Kino zu sehen.
Maskentheater Mummenschanz – Ende einer Bilderbuchkarriere
Seit fast 55 Jahren begeistert das Maskentheater Mummenschanz mit seinen einzigartigen Figuren weltweit. Die "Virtuosen der Stille" haben Geschichte geschrieben - ohne Worte und Musik. Doch nun heißt es: "Mummenschanz Adieu!". Ein letztes Mal geht die Gründerin Floriana Frassetto auf Tournee.