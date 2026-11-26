Er baut wenig, braucht lange dafür und wird trotzdem gefeiert: Der Schweizer Architekt Peter Zumthor gilt als Anti-Star unter den Stararchitekten. Der deutsche Filmemacher Wim Wenders versucht nun dem Baumeister und seinen Gebäuden näher zu kommen. Sein Film "From Inside Out" zeigt Menschen, die um die Welt reisen, um in Zumthors Gebäuden einfach nur zu sitzen, zu schauen oder zu schweigen. Vom gescheiterten Berliner Prestigeprojekt Topografie des Terrors bis zum Hexenmahnmal im hohen Norden: Der Film erzählt von einem Architekten, der nicht für den Zeitgeist baut, sondern gegen ihn. Und der überzeugt ist: Gute Räume muss man nicht sehen, sondern fühlen. Der Film ist in allen 3sat-Ländern im Kino zu sehen.