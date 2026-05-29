Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kultur
  3. Kulturzeit
  4. "36 Boys" - Geschichte einer Kreuzberger Gang
Foto einer Gruppe männlicher Jugendlicher in 1980er Jahre Klamotten vor einer mit Graffitti besprühten gelb gekachelten Wand.

Kultur

"36 Boys" - Geschichte einer Kreuzberger Gang

Die Themen der "Kulturzeit" vom 29.05.2026: Buch "36 Boys" - Gespräch mit Tim Raue, Startup gegen KI-Fakes, Schlingensief-Retrospektive, John Travoltas "Nachtflug nach L.A.".

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Sendetermin
29.05.2026
19:23 - 20:00 Uhr

Mehr

Kulturzeit

Kulturzeit

Die Themen der Sendung:

Die "36 Boys" - eine "oral history" einer Berliner Straßengang - Gespräch mit Tim Raue

In den späten 1980er Jahren gründen Kreuzberger Kinder, viele davon mit Migrationsgeschichte in ihren Familien, eine Straßengang. Autor Paul Christoph Gäbler erzählt als "oral history" die Geschichte der Gang und ihrer Mitglieder, von denen einige später berühmt wurden, wie Sterne-Koch Tim Raue, Kickbox-Weltmeister Muzaffer "Muci" Tosun, Rapper Killa Hakan. In der ARD-Doku "Die Kings von Kreuzberg" kommen erzählen diese ebenfalls ihre Geschichte. Was macht Gangs für Jugendliche so anziehend und kann man der anhaltenden Mythisierung durch die Popkultur etwas entgegen setzen? Wir sprechen mit Sterne-Koch Tim Raue.

Das Startup Neuramancer kämpft gegen KI-Fakes

Der Papst als Michelin-Männchen oder Donald Trump als Heiland. KI-Fakes sind längst Teil unserer Social-Media-Feeds. Mal lustig, mal belanglos, oft gefährlich. Denn die Zeiten, in denen wir als Menschen noch relativ einfach zwischen echt und falsch unterscheiden konnten, sind bald endgültig vorbei. Bis vor kurzem tat sich die KI noch schwer mit Fingern und Schrift, aber leider lernt KI schneller als wir. Das Startup Neuramancer hilft bei der Erkennung von KI-Fakes und setzt für seine Echtheits-Prüfung selbst auf eine künstliche Intelligenz, die erkennt die digitalen Fingerabdrücke, die KI-Bildgeneratoren in jedem einzelnen Pixel hinterlassen.

Christof Schlingensief-Retrospektive in Wien

Die Werke von Christoph Schlingensief sprengen zwischen Irritation und Erkenntnis alle Grenzen. Sein ausgeprägtes soziales Gewissen lässt den Künstler glauben, dass man die Welt verändern kann und sogar muss. Die künstlerische Auseinandersetzung mit Fremdheitsdiskursen und populistischen Mechanismen macht deutlich, wie aktuell Schlingensiefs Werk ist. Das Wiener MAK thematisiert unter dem Titel "Es ist nicht mehr mein Problem!" die radikalen Aktionen des Filmemachers, politischen Aktivisten, Theater- wie Opernregisseurs, bildenden Künstlers und Bestsellerautors.

John Travoltas Regie-Debüt "Nachtflug nach L.A."

Im Goldenen Zeitalter der Luftfahrt, den 1960ern, begeben sich der junge Flugzeugenthusiast Jeff und seine Mutter auf einen abenteuerlichen Trip, auf eine Reise, die das gesamte weitere Leben beider tiefgreifend verändern wird. Überraschungen und magische Momente begleiten die Reise beider, die komplett aus der Sicht des Kindes erzählt wird. Unter anderem verliebt sich der kleine Jeff unsterblich in die Flugbegleiterin Doris, gespielt von Travoltas Tochter Ella Bleu. Die Geschichte basiert auf einem Kinderroman, den der passionierte Pilot John Travolta 1997 für seinen 2009 verstorbenen Sohn geschrieben hat.

Tipps

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.