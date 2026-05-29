"36 Boys" - Geschichte einer Kreuzberger Gang

Der Papst als Michelin-Männchen oder Donald Trump als Heiland. KI-Fakes sind längst Teil unserer Social-Media-Feeds. Mal lustig, mal belanglos, oft gefährlich. Denn die Zeiten, in denen wir als Menschen noch relativ einfach zwischen echt und falsch unterscheiden konnten, sind bald endgültig vorbei. Bis vor kurzem tat sich die KI noch schwer mit Fingern und Schrift, aber leider lernt KI schneller als wir. Das Startup Neuramancer hilft bei der Erkennung von KI-Fakes und setzt für seine Echtheits-Prüfung selbst auf eine künstliche Intelligenz, die erkennt die digitalen Fingerabdrücke, die KI-Bildgeneratoren in jedem einzelnen Pixel hinterlassen.