Kultur
"36 Boys" - Geschichte einer Kreuzberger Gang
Die Themen der "Kulturzeit" vom 29.05.2026: Buch "36 Boys" - Gespräch mit Tim Raue, Startup gegen KI-Fakes, Schlingensief-Retrospektive, John Travoltas "Nachtflug nach L.A.".
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 29.05.2026
- 19:23 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Die "36 Boys" - eine "oral history" einer Berliner Straßengang - Gespräch mit Tim Raue
In den späten 1980er Jahren gründen Kreuzberger Kinder, viele davon mit Migrationsgeschichte in ihren Familien, eine Straßengang. Autor Paul Christoph Gäbler erzählt als "oral history" die Geschichte der Gang und ihrer Mitglieder, von denen einige später berühmt wurden, wie Sterne-Koch Tim Raue, Kickbox-Weltmeister Muzaffer "Muci" Tosun, Rapper Killa Hakan. In der ARD-Doku "Die Kings von Kreuzberg" kommen erzählen diese ebenfalls ihre Geschichte. Was macht Gangs für Jugendliche so anziehend und kann man der anhaltenden Mythisierung durch die Popkultur etwas entgegen setzen? Wir sprechen mit Sterne-Koch Tim Raue.
Das Startup Neuramancer kämpft gegen KI-Fakes
Der Papst als Michelin-Männchen oder Donald Trump als Heiland. KI-Fakes sind längst Teil unserer Social-Media-Feeds. Mal lustig, mal belanglos, oft gefährlich. Denn die Zeiten, in denen wir als Menschen noch relativ einfach zwischen echt und falsch unterscheiden konnten, sind bald endgültig vorbei. Bis vor kurzem tat sich die KI noch schwer mit Fingern und Schrift, aber leider lernt KI schneller als wir. Das Startup Neuramancer hilft bei der Erkennung von KI-Fakes und setzt für seine Echtheits-Prüfung selbst auf eine künstliche Intelligenz, die erkennt die digitalen Fingerabdrücke, die KI-Bildgeneratoren in jedem einzelnen Pixel hinterlassen.
Christof Schlingensief-Retrospektive in Wien
Die Werke von Christoph Schlingensief sprengen zwischen Irritation und Erkenntnis alle Grenzen. Sein ausgeprägtes soziales Gewissen lässt den Künstler glauben, dass man die Welt verändern kann und sogar muss. Die künstlerische Auseinandersetzung mit Fremdheitsdiskursen und populistischen Mechanismen macht deutlich, wie aktuell Schlingensiefs Werk ist. Das Wiener MAK thematisiert unter dem Titel "Es ist nicht mehr mein Problem!" die radikalen Aktionen des Filmemachers, politischen Aktivisten, Theater- wie Opernregisseurs, bildenden Künstlers und Bestsellerautors.
John Travoltas Regie-Debüt "Nachtflug nach L.A."
Im Goldenen Zeitalter der Luftfahrt, den 1960ern, begeben sich der junge Flugzeugenthusiast Jeff und seine Mutter auf einen abenteuerlichen Trip, auf eine Reise, die das gesamte weitere Leben beider tiefgreifend verändern wird. Überraschungen und magische Momente begleiten die Reise beider, die komplett aus der Sicht des Kindes erzählt wird. Unter anderem verliebt sich der kleine Jeff unsterblich in die Flugbegleiterin Doris, gespielt von Travoltas Tochter Ella Bleu. Die Geschichte basiert auf einem Kinderroman, den der passionierte Pilot John Travolta 1997 für seinen 2009 verstorbenen Sohn geschrieben hat.