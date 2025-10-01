In dem Film "Wut. Jetzt fahren wir in den Westen" hat Matthias Schmidt Nordrhein-Westfalen mit einem dezidiert ostdeutschen Blick durchreist und porträtiert. Lange genug sind Journalistinnen und Journalisten aus dem Westen in den Osten gefahren - 35 Jahre nach der Wiedervereinigung wird es Zeit für einen journalistischen Perspektivwechsel. Bereits zwei Mal war der Journalist und Grimme-Preisträger Matthias Schmidt unterwegs im Osten der Republik, um die Menschen im Land zu fragen, wie es ihnen geht, was sie umtreibt oder eben auch: Was sie wütend macht. Pünktlich zum 35. Jahrestag der Deutschen Einheit hat sich Schmidt zum dritten Mal auf die Reise gemacht. Unter dem Titel "Wut. Jetzt fahren wir in den Westen" reiste er in das "andere" Deutschland, entdeckte und stellt es vor. Er fragte die Menschen, was sie umtreibt. Mit großem Ernst, hier und da aber auch augenzwinkernd, fragt der Film: Was hat sich im Westen durch die deutsche Wiedervereinigung verändert? Stimmen die Klischees? Gibt es den "alten Westen" noch? Warum ist der Westen, wie er ist - so anders als der Osten? Gestellt wurden Fragen wie diese in Nordrhein-Westfalen, einem Bundesland, das in etwa so viele Einwohner hat wie die DDR hatte, und das viele Erfahrungen, die der Osten seit ein paar Jahren erlebt, bereits seit längerem kennt. Beispielsweise die Transformation der Schwerindustrie und den Ausstieg aus der Kohle. Die ganze Dokumentation ist in der ARD-Mediathek zu sehen.