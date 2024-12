Am 15. Dezember 1924 wurde der deutsche PEN gegründet. Seitdem begleitet die Schriftstellervereinigung die Frage, wie politisch diese sein sollte. Gerade in Zeiten zunehmenden Autoritarismus wird diese Frage vehementer denn je gestellt. Um einen ursprünglich intendierten "neutralen" Weg, der den PEN International als einen unpolitischen, bloß sozialen Club etablieren wollte, wurde bereits seit den 1920er Jahren heftig gestritten - besonders in Deutschland. Das deutsche PEN-Zentrum wandte sich von der Satzung des internationalen PEN-Clubs ab, indem es vehement für die Rechte von Schriftstellern eintrat und damit den Grundsatz no politics des internationalen Vereins verwarf. Nach 1933 erfolgte unter massivem Druck der SA die Gleichschaltung des PEN Bundes. 1934 wurde der P.E.N. in den "Bund nationaler Schriftsteller" "umgewandelt". Ein Jahr später nahm die unabhängige deutsche Abteilung des PEN im Londoner Exil ihre Arbeit auf. "Writers in Exile" wurde ein zentrales Thema des PEN. Es hat bis heute nicht an Aktualität verloren. Ein Stipendiaten-Programm gleichen Namens kümmert sich bis heute um Schriftsteller*innen, die aus ihrer Heimat fliehen mussten. Doch auch heute noch führt die Frage nach politischer Positionierung einzelner Mitglieder zu Kontroversen und Abspaltungen. Nach dem Rücktritt des zum Präsidenten wiedergewählten Journalisten und Schriftstellers Deniz Yücel gründete sich auf seine Initiative hin eine Konkurrenzvereinigung, der PEN Berlin. Seit Herbst 2023 ist die Vereinigung auch Mitglied des Internationalen PEN Verbandes. Wir nehmen die bewegte Geschichte des PEN in den Blick und fragen nach der besonderen Verantwortung der Schriftstellervereinigung in Zeiten von Trump & Co. Wie begegnet der PEN dem zunehmenden Rechtsruck? Wie politisch ist die Arbeit des PEN in Deutschland? Und wie weit reicht die Meinungsfreiheit und die Freiheit des Wortes tatsächlich?