Philosoph auf St. Pauli - Foucault zum 100.

Am 15. Oktober 2026 jährt sich die Geburt Michel Foucaults zum 100. Mal. Der französische Philosoph gilt als einer der einflussreichsten Denker des 20. Jahrhunderts. Weniger bekannt ist, dass ein entscheidendes Kapitel seines Lebens und Werks in Hamburg spielte. 1959 kam Foucault als Leiter des Institut français in die Hansestadt, lehrte an der Universität Hamburg und vollendete hier die Arbeit an seiner Dissertation, aus der später das bahnbrechende Werk "Wahnsinn und Gesellschaft" hervorging. Darin untersucht er, wie Gesellschaften definieren, wer als vernünftig und wer als abweichend von der Norm gilt, und wie Außenseiter ausgegrenzt, eingeschlossen oder zum Schweigen gebracht werden. Hamburg war für Foucault jedoch weit mehr als ein akademischer Aufenthaltsort. Er erkundete das schwule Nachtleben St. Paulis und interessierte sich besonders für das Milieu rund um die Reeperbahn. Vor diesem Hintergrund erscheinen Foucaults spätere Arbeiten über Macht, Kontrolle, Ausgrenzung und sexuelle Freiheit in einem neuen Licht. 100 Jahre nach seiner Geburt wirkt eine seiner zentralen Fragen erstaunlich aktuell: Wer entscheidet eigentlich, was als normal gilt und wer außerhalb der Norm steht? Zu Wort kommen der Hamburger Historiker Rainer Nicolaysen, der Foucaults Zeit in der Hansestadt erforscht hat, Jürgen Schmidt-Radefeldt, der als junger Mann bei Foucault in Hamburg studierte und Oke Göttlich, Präsident des Fußballvereins St. Pauli.