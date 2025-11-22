Hauptnavigation

  Die New Yorker Nachtclubikone aus Bern Folge 2 : Kulturplatz vom 22. November 2025
Die New Yorker Nachtclubikone aus Bern

Kultur

Die New Yorker Nachtclubikone aus Bern Folge 2 : Kulturplatz vom 22. November 2025

Nach Jahrzehnten im internationalen Rampenlicht blickt Susanne Bartsch zurück: auf ein Leben zwischen Glamour und Aktivismus – und auf eine Schweiz, die sie nie ganz losgelassen hat.

Produktionsland und -jahr:
Schweiz 2025
Datum:
Sendetermin
22.11.2025
09:05 - 09:35 Uhr

Kulturplatz

Kulturplatz

Am Valentinstag 1981 landet Susanne Bartsch in New York – und bleibt. Ihre Partys werden zu einem Zufluchtsort der Queer-Community. Der aufkommenden Aids-Krise entgegnet sie mit einem Zeichen: dem legendären Love Ball. Mit ihrer Truppe reist sie um die Welt und erschafft Räume für Freiheit und Exzess. Später wird sie Mutter – ein neuer Kontrast in einem Leben voller Brüche. Doch die Schweiz bleibt Teil ihrer Identität. Mit einer grossen Ausstellung in Zürich kehrt sie heim und schliesst den Kreis einer ikonischen Biografie.

