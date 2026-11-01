Kultur
Wir und nicht ich
Theater erzählt von Krieg, Klima und Kontrollverlust – und verändert sich dabei selbst. Hierarchien werden hinterfragt, Verantwortung geteilt und neue Formen der Zusammenarbeit erprobt.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 21.11.2026
- 19:20 - 20:00 Uhr
Dabei geht es um weit mehr als um veränderte Produktionsbedingungen. Die Theater werden zu Laboren für eine Gesellschaft, die selbst nach neuen Formen des Zusammenhalts sucht. Die FAUST-Preisverleihung in Wiesbaden bringt unterschiedliche Perspektiven zusammen.
Theater neu denken
Der Film begleitet u. a. Sebastian Nüblings "Metropolis Wiesbaden", das inklusive Tanzprojekt "The Tide" und das O-Team Kollektiv Stuttgart. Die Verleihung des Deutschen Theaterpreises DER FAUST in Wiesbaden bildet den Rahmen für eine Befassung mit der Theaterlandschaft im Wandel.
Was passiert, wenn nicht mehr das einzelne Regiegenie im Mittelpunkt steht, sondern ein Kollektiv? Wenn Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam Tanz entwickeln oder Theaterleitungen Verantwortung neu verteilen? Die für den FAUST nominierten und ausgezeichneten Künstler geben Einblicke in ihre Arbeitsweisen und erzählen von den Herausforderungen und Chancen eines Theaters, das nach neuen Formen des Miteinanders sucht.
Ein Film von Janin Renner