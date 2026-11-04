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Der Faust - Deutscher Theaterpreis Sendebereich Hintergrund 2850x855

Theaterpreis Der FAUST

Dokumentationen über die deutsche Theaterlandschaft anläßlich der Verleihung des Theaterpreises.

Kultur -

Der Deutsche Theaterpreis DER FAUST

Kultur kostet – doch was ist sie uns wert? Theater kämpfen mit Spardruck und bleiben zugleich Orte für Debatte, Demokratie und neue Generationen von Theaterfans.

Sendungsbereich:
Theaterpreis DER FAUST
Kultur -

Der Deutsche Theaterpreis DER FAUST 2025

Die Preisverleihung in voller Länge aus dem Theaterhaus Stuttgart. Durch den Abend führt das Performance-Kollektiv Familie Flöz.

Sendungsbereich:
Theaterpreis DER FAUST

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