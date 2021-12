Unterwegs nach Utopia

Auch Japan ist bei der Erprobung einer Stadt der Zukunft vorne mit dabei: Am Fuße des Mount Fuji plant Toyota eine "Woven City“: 2000 Menschen, darunter Forscher aus aller Welt, sollen dort in einem "lebendigen Labor" leben – und zwar smart: mit autonomen Fahrzeugen, emissionsfreiem Verkehr, in Holzhäusern. Die Animationen zeigen ein idyllisches Leben mit viel Grün und technischer Dauerüberwachung. Vorreiter dieser "Smart Cities", um Daten für das Leben in der Zukunft zu gewinnen, war Panasonic. Der Konzern wird 2022 mit Suita in der Nähe von Osaka bereits seine dritte Laborstadt vollenden.