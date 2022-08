TierART: "Exoten"

Noch hatte kaum jemand ein nicht in Europa beheimatetes Tier in echt gesehen, doch in den fürstlichen Menagerien des 17. und 18 Jahrhunderts wurden die dort gehaltenen, wilden Tiere zusammen mit domestizierten Gattungen auf riesigen Leinwänden verewigt, wie zum Beispiel auf dem Großen Kasseler Tierbild: idealisiert, in friedlicher Koexistenz miteinander. Erst mit Gründung der ersten Zoos im 19. Jahrhundert wurden die so genannten "Exoten" für jedermann zugänglich. Auf den berühmten Tierbuden-Bildern von Paul Friedrich Meyerheim prallen plötzlich Elefanten, Krokodile und gaffende Menschen aufeinander. Die Faszination wächst – europäischer Mensch und fremdländisches Tier rücken enger zusammen. Die Bezeichnung "exotisch" setzte sich in den Künsten für die Darstellung am Fremden und Ungewöhnlichen durch. Bisher ist der Begriff, der den eurozentristischen Blick der Kolonialzeit spiegelt, nicht wirklich ersetzt worden.