Sophie Taeuber-Arp

Von der Kunstwelt wurde die Künstlerin erst lange nach ihrem tragischen Tod 1943 entdeckt. Nun erlebt das Schaffen der Schweizerin einen eigentlichen Triumph: Ihr Werk wird einer internationalen Öffentlichkeit vorgestellt in einer gemeinsamen Retrospektive des Museum of Modern Art in New York, der Tate Modern in London und dem Kunstmuseum Basel, wo die Ausstellung ab dem 20. März 2021 die erste Station macht.