So feiern wir Weihnachten - Geschichten und Bräuche aus Kärnten

Schwester Marcella im Kloster Wernberg beim Anfertigen eines Adventkranzes.

Quelle: Alpha Vision Film

Auch die stillen Seiten des Advents haben ihren Platz: Im Kloster Wernberg verbringen die Missionsschwestern vom Kostbaren Blut die Zeit vor Weihnachten in Ruhe, Gebet und Stille. Ganz unaufgeregt wird hier die Adventjause, eine Nachmittags-Brotzeit, gestaltet, die Adventkränze mit einer einfachen Schlaufe geschmückt.



Ganz anders, aber ebenso traditionell, geht es im Zentrum von Villach zu. Dort lockt die jährliche Krippenausstellung mit kunstvoll gestalteten Weihnachtskrippen. Hier kann man auch das "Christkind von Villach" treffen; im Vorjahr wurde die 10jährige Laura Giefer dazu auserwählt, die Stadt durch die Adventzeit zu geleiten. Ihr Amt führt sie bis zur literarischen Weihnachtslesung Ende Dezember aus, wenn der Villacher Bauernadvents Tausende Besucher zu einem Umzug versammelt. Von festlicher Handwerkskunst über jahrhundertealte Bräuche bis zu stimmungsvollen Feierlichkeiten spannt die Dokumentation ein Panorama, das deutlich macht: In Kärnten ist Weihnachten mehr als nur ein Fest - es ist gelebte Kultur.