Das Bild zeigt eine nächtliche Szenerie mit mehreren Figuren, die an einem Nikolo-Umzug teilnehmen. Im Vordergrund steht eine Person in einem prächtigen, goldenen Gewand, die eine lange weiße Bartperücke trägt und einen Bischofsstab hält. Diese Figur repräsentiert den Nikolaus, erkennbar an der Mitra, die auf ihrem Kopf sitzt. Hinter dem Nikolaus befindet sich eine zweite Person, die eine Krampusmaske trägt. Diese Person ist in einen karierten Mantel gekleidet und hält einen Korb in der Hand. Der Krampus, traditionell als Begleiter des Nikolaus, hat eine bedrohliche Maske mit Hörnern und einem furchterregenden Gesichtsausdruck. Im Hintergrund sind weitere dunkle Figuren zu erkennen, die vermutlich ebenfalls als Krampusse verkleidet sind. Die Umgebung ist dämmerig und der Boden wirkt schneebedeckt. Einige Lichter sind im Hintergrund sichtbar, möglicherweise von Fahrzeugen. Das Bild vermittelt eine festliche, aber auch mystische Stimmung, geprägt von den Traditionen des Weihnachtsfestes in Kärnten.

So feiern wir Weihnachten - Geschichten und Bräuche aus Kärnten

Weihnachten in Kärnten - zwischen Krampus und Christkind, zwischen Brauchtum und Besinnung. Eine filmische Reise mit alten Gepflogenheiten und neuen, festlichen Geschichten.

Sendetermin
13.12.2025
16:45 - 17:30 Uhr

Collage aus Stills von Kulturdokubeiträgen

Kulturdoku

Der Film von Franz Gruber begleitet Kärntner und Kärntnerinnen durch die Adventzeit. Er zeigt handwerkliche Kunst, stille Momente und große Festtagsgefühle. Ein authentische Bild einer Region, in der Gemeinschaft und Tradition das Weihnachtsfest prägen.

Das Bild zeigt ein Shropshire-Schaf, das auf einer Christbaum-Plantage steht. Im Vordergrund sind mehrere Tannenbäume zu sehen, die mit einer Schicht Schnee oder Raureif bedeckt sind. Die Pflanzen sind dicht beieinander und bilden eine grüne Kulisse. Das Schaf hat ein graues, lockiges Fell und schaut in Richtung der Kamera, mit einem klaren Blick. Die Umgebung wirkt winterlich und festlich, passend zur Weihnachtszeit. Im Hintergrund sind einige grüne Gräser und weitere Tannenbäume sichtbar, was die ländliche Atmosphäre unterstreicht.
Ein Shropshire-Schaf auf der Christbaum-Plantage.
Quelle: Alpha Vision Film

Die filmische Reise führt mitten hinein in die besondere Weihnachtszeit Kärntens - in das Gegendtal, die zweisprachige Kärntner und slowenische Gemeinde Gallizien, nach Villach und St. Veit. Der Film zeigt Menschen, die mit Leidenschaft und Hingabe Bräuche bewahren, sie lebendig halten und zugleich neue Ideen entwickeln.

Ende November öffnet Hubert Taschek seine Weihnachtsbaumplantage für Besucher und Besucherinnen. Wer möchte, kann den eigenen Baum direkt vor Ort auswählen und selbst umsägen. Bezahlt wird nach Größe - ein Erlebnis, das Naturverbundenheit und Weihnachtsstimmung verbindet und vor allem den Kindern viel Spaß bereitet. Während des Jahres wird die Plantage auf besondere Weise gepflegt: Eine Herde Shropshire-Schafe hält das Gras kurz, ohne die Bäume zu beschädigen. Und damit kein Baumstumpf ungenutzt bleibt, verwandelt Huberts Frau ManuelaTaschek gemeinsam mit den Kindern der Familie diese in einen einzigartigen Christbaumschmuck.

Das Bild zeigt einen Künstler, der mit einem Pinsel an einer fast fertigen Krampusmaske arbeitet. Die Maske ist auffällig gestaltet, mit einer roten Grundfarbe, einem grimmigen Gesichtsausdruck, scharfen Zähnen und langen, nach vorne ragenden Hörnern. Einige Strähnen eines dunklen, haarähnlichen Materials sind an der Maske befestigt. Der Künstler ist teilweise im Bild zu sehen, sein Gesicht ist jedoch nicht vollständig sichtbar. Er hält den Pinsel mit einer Hand, während die andere Hand die Details der Maske verfeinert. Im Hintergrund sind verschwommene Umrisse von Werkstattmaterialien und eine andere Maske zu erkennen, die darauf hindeuten, dass sich die Szene in einem kreativen Arbeitsraum abspielt. Die Atmosphäre vermittelt ein Gefühl der Konzentration und handwerklichen Kunstfertigkeit, passend zum Thema des Films, der sich mit traditionellen Weihnachtsbräuchen in Kärnten beschäftigt.
Die neue Krampusmaske ist fast fertig.
Quelle: Alpha Vision Film

Maskenschnitzer Martin "Motte" Weiss schlägt die Brücke zwischen uralten Traditionen und modernen Formen. Mit Motorsäge und Schnitzwerkzeug entstehen in seiner St. Veiter Werkstatt kunstvolle Krampusmasken, die oft von Filmen inspiriert sind und jedes Jahr beim Nikoloumzug in den nahen Dörfern zum Einsatz kommen. Die Schreckgestalt, die auf vorchristliche Zeiten zurückgeht, begleitet im alpinen Christentum den heiligen Nikolaus, wenn der von Haus zu Haus zieht, um Kinder zu tadeln und zu belohnen. Das ist vielerorts nicht unumstritten, hier aber ein altes Brauchtum, das mit Stolz hochgehalten wird.

Ein anderer, alter Weihnachtsbrauch ist das "Klöckeln". Traditionellerweise zieht dafür eine Gruppe von Männern an drei Donnerstagen vor Weihnachten los, um den Bauernhöfen der Umgebung einen Besuch abzustatten. Im Gegendtal sind diese Männer obendrein Sänger. Und so beschenken sie die Auserwählten mit ihren Kärntner Weihnachtsliedern - und werden dafür mit Brot, Speck und einem Stamperl Schnaps entlohnt. Gemeinschaft, Musik und Einkehr stehen hier im Vordergrund.

Das Bild zeigt eine ältere Frau, die in einem klösterlichen Umfeld arbeitet. Sie trägt eine schwarze Klosterkleidung mit einem langen schwarzen Überwurf und einem weißen Kragen. Ihr Blick ist freundlich und sie lächelt, während sie mit ihren Händen einen Adventkranz vorbereitet. Der Kranz selbst liegt auf einem Tisch und besteht aus frischen grünen Tannenzweigen. Darauf befinden sich vier rote Kerzen, die mit roten Bändern zusammengebunden sind. Neben dem Kranz liegt eine Rolle rotes Band, das sie möglicherweise zur Dekoration verwendet. Im Hintergrund sind Tische mit roten Stühlen zu sehen, die für eine festliche Umgebung sorgen. Die Wände sind hell, mit kunstvollen Verzierungen, und große Fenster lassen natürliches Licht in den Raum. Es herrscht eine ruhige, festliche Atmosphäre, die die Vorbereitungen für die Adventszeit widerspiegelt.
Schwester Marcella im Kloster Wernberg beim Anfertigen eines Adventkranzes.
Quelle: Alpha Vision Film

Auch die stillen Seiten des Advents haben ihren Platz: Im Kloster Wernberg verbringen die Missionsschwestern vom Kostbaren Blut die Zeit vor Weihnachten in Ruhe, Gebet und Stille. Ganz unaufgeregt wird hier die Adventjause, eine Nachmittags-Brotzeit, gestaltet, die Adventkränze mit einer einfachen Schlaufe geschmückt.

Ganz anders, aber ebenso traditionell, geht es im Zentrum von Villach zu. Dort lockt die jährliche Krippenausstellung mit kunstvoll gestalteten Weihnachtskrippen. Hier kann man auch das "Christkind von Villach" treffen; im Vorjahr wurde die 10jährige Laura Giefer dazu auserwählt, die Stadt durch die Adventzeit zu geleiten. Ihr Amt führt sie bis zur literarischen Weihnachtslesung Ende Dezember aus, wenn der Villacher Bauernadvents Tausende Besucher zu einem Umzug versammelt. Von festlicher Handwerkskunst über jahrhundertealte Bräuche bis zu stimmungsvollen Feierlichkeiten spannt die Dokumentation ein Panorama, das deutlich macht: In Kärnten ist Weihnachten mehr als nur ein Fest - es ist gelebte Kultur.

