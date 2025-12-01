Schönbrunner Weihnachtsgeschichten

Luftig-leichte Windbäckerei - auch als Baumschmuck geeignet.

Quelle: ORF/Produktion West/Gerhard Mader

Auch der Christbaum wurde mit "Süßem" behängt, etwa der "Windbäckerei", einer Baiser-Masse. Die Weihnachtskekse wurden meist von den Zuckerbäcker:innen in der Hofküche hergestellt. Nirgends sonst gab es Zutaten in der besten Qualität und im Überfluss. In der Dienerschaft und im Küchendienst waren auch Jugendliche beschäftigt, die schon in jungen Jahren den Ernst des Lebens kennen lernen mussten.



Wer es jedoch an den kaiserlichen Hof schaffte, musste zumindest nicht hungern. In einfachen Haushalten wurden zu Weihnachten traditionell Nüsse vergoldet und Strohsterne gebastelt, die den Weihnachtsbaum schmücken. Den Weihnachtskarpfen, frisch aus Teichen im Waldviertel und Böhmen oder der Donau, gab es sowohl für die Herrschaft als auch für die Menschen in der Küche, somit also für "oben", wie für "unten".