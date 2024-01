Profiler im Museum - Mit Geheimdiensttechniken gegen Diebesbanden

In den 3sat Kulturdokumentationen "Kunstraub. Die Jagd auf gestohlene Kunstschätze“ (2020) und "Das Schweigen des Clans“ (2021) hat Autor Karsten Wolff die Fahndung nach den Dresdner Juwelen verfolgt. In dem Film "Museumsdiebe auf Beutezug“ (2023) konnte er erste Lehren aus derartigen Fällen ziehen und zeigen, mit welchen Methoden gestohlene Kunstschätze zurückerlangt werden können. In Teil IV der Reihe erforscht Wolff nun in "Profiler im Museum“ (2024) die technischen und menschlichen Sicherheitslücken, welche die spektakulären Einbrüche erst möglich gemacht haben, und zeigt die nötigen Konsequenzen für Prävention und Museumssicherheit auf. Damit so etwas wie in Dresden – hoffentlich – nie wieder passiert.