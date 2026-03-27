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Ein günes Ei mit goldenen Blütenranken.

Kultur

Osterbräuche rund um den Bodensee

Mit dem Aschermittwoch beginnt die vorösterliche Fastenzeit. Am Ostermontag endet die wohl intensivste Zeit des Jahres, wenn es um Rituale und Bräuche geht.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
06.04.2026
12:10 - 13:05 Uhr

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Collage aus Stills von Kulturdokubeiträgen

Kulturdoku

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bunte ostereier

Der Kult ums Ei

Wir laden ein auf eine Reise rund um den Bodensee und den dort noch so unterschiedlichen Osterbräuchen.

Ein österlich geschmückter Brunnen
Der Osterbrunnen von Markelfingen.
Quelle: ORF/Landesstudio Vorarlberg

Zu sehen sind die Geldbittelwäsch in Bregenz bis zu den faszinierenden und unterschiedlichen Osterbrunnen am schweizerischen und am deutschen Bodenseeufer. Ebenfalls gezeigt werden religiöse Rituale wie die Palmweihe am Palmsonntag oder das Osterfeuer in der Osternacht, bunte Ostermärkte bis hin zum "Eiertütschen" und natürlich der Osterhase, auf den wohl jedes Kind rund um den Bodensee wartet und sich darauf freut ein Osternest suchen zu dürfen.

Im Bild ganz oben das Apfelblüten-Ei aus der russischen Juwelierswerkstatt Fabergé in der Schatzkammer des Fürstentums Liechtenstein.

Ein Film von Ines Hergovits-Gasser.

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