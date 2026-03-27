Osterbräuche rund um den Bodensee

Der Osterbrunnen von Markelfingen.

Quelle: ORF/Landesstudio Vorarlberg

Zu sehen sind die Geldbittelwäsch in Bregenz bis zu den faszinierenden und unterschiedlichen Osterbrunnen am schweizerischen und am deutschen Bodenseeufer. Ebenfalls gezeigt werden religiöse Rituale wie die Palmweihe am Palmsonntag oder das Osterfeuer in der Osternacht, bunte Ostermärkte bis hin zum "Eiertütschen" und natürlich der Osterhase, auf den wohl jedes Kind rund um den Bodensee wartet und sich darauf freut ein Osternest suchen zu dürfen.



Im Bild ganz oben das Apfelblüten-Ei aus der russischen Juwelierswerkstatt Fabergé in der Schatzkammer des Fürstentums Liechtenstein.



Ein Film von Ines Hergovits-Gasser.