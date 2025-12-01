Kultur
In Stans - Von Lametta und Weihnachtsbrauchtum in Tirol - aus der Reihe "Magische Weihnachten"
In der Tiroler Gemeinde Stans war ein sogenannter leonischer Betrieb beheimatet, der aus Drahtgeflechten allerlei Kunstvolles vornehmlich für Weihnachten fertigte: Lametta und Christbaumschmuck in den verschiedensten Formen entstanden dort.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 11.12.2025
- 11:45 - 12:15 Uhr
Das altehrwürdige Renaissance-Schloss Tratzberg im Besitz der Goëss-Enzenberg hat seine eigenen Weihnachtstraditionen, die über Jahrhunderte gelebt wurden.
Wir folgen den Spuren auch im Kloster Georgenberg, mit seinen morgendlichen Advent-Roraten und wohnen dem Adventbrauch "Anklöpfeln" bei, welches nur alle vier Jahre aufgeführt wird.