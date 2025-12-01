Hauptnavigation

Das Bild zeigt zwei kunstvoll gestaltete Masken, die für den Weihnachtsbrauch in Tirol verwendet werden. Links befindet sich eine Gesichtsmaskerade mit einer gruseligen, froschähnlichen Gestalt, die mit einem dunklen, langen Haaransatz versehen ist. Die Gesichtszüge sind unregelmäßig, mit hervorstehenden Zähnen und hervorgehobenen Augen. Rechts ist eine weitere Maske zu sehen, die Tiermerkmale aufweist, darunter große Hornstrukturen und ein zotteliges, helles Fell. Diese Maske hat eine breitere Schnauze mit sichtbaren, spitzen Zähnen. Der Hintergrund des Bildes ist hell und neutrale Wände lassen die Masken hervorstechen, während die maschinenartige und künstlerische Verarbeitung der Masken deutlich erkennbar ist. Diese Masken sind Teil einer Tradition in der Tiroler Gemeinde Stans und repräsentieren den Brauch des "Anklöpfeln".

Kultur

In Stans - Von Lametta und Weihnachtsbrauchtum in Tirol - aus der Reihe "Magische Weihnachten"

In der Tiroler Gemeinde Stans war ein sogenannter leonischer Betrieb beheimatet, der aus Drahtgeflechten allerlei Kunstvolles vornehmlich für Weihnachten fertigte: Lametta und Christbaumschmuck in den verschiedensten Formen entstanden dort.

11.12.2025
11:45 - 12:15 Uhr

Collage aus Stills von Kulturdokubeiträgen

Kulturdoku
Das Bild zeigt einen liebevoll gestalteten Brotteig in Form eines dicken, bärtigen Mannes, der an den Weihnachtsmann erinnert. Der Brotlaib liegt auf einem runden Holzbrett und hat eine rustikale, krustenartige Oberfläche. Die Gesichtszüge sind mit Rosinen als Augen und einem kleinen runden Stück Teig als Nase dekoriert. Der Bart und die Haare sind mit langen, dünnen Teigsträngen gestaltet, die eine fließende Form erzeugen. Im Hintergrund ist ein Tisch mit einer roten Tischdecke und weiteren Gegenständen zu sehen, darunter ein Glas, das möglicherweise mit Getränk gefüllt ist, sowie ein weiterer Teller mit unverkennbar anderen Speisen, davon eingelegten Gurken. Dieses Bild vermittelt eine festliche Atmosphäre, die mit Weihnachtsbräuchen und einer traditionellen Mahlzeit in Verbindung steht.
Stanser Zwerg-Brot am Holzbrett angerichtet zur Marend.
Quelle: Produktion West

Das altehrwürdige Renaissance-Schloss Tratzberg im Besitz der Goëss-Enzenberg hat seine eigenen Weihnachtstraditionen, die über Jahrhunderte gelebt wurden.

Wir folgen den Spuren auch im Kloster Georgenberg, mit seinen morgendlichen Advent-Roraten und wohnen dem Adventbrauch "Anklöpfeln" bei, welches nur alle vier Jahre aufgeführt wird.

