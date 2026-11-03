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Tiroler Krippe mit Jesuskind mit aus Wachs gefertigtem Jesuskind.

Kultur

Esel, Ochs' und Kind - Weihnachtskrippen in Europa

Österreich, Deutschland, Schweiz und Italien verfügen über vielfältige Krippen-Traditionen. Als "Vater der Weihnachtskrippen" gilt Franz von Assisi, der im italienischen Dorf Greccio die christliche Herbergssuche nachgespielt hat.

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Collage aus Stills von Kulturdokubeiträgen

Kulturdoku

Der Legende nach hat Franz von Assisi im Jahr 1223 gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern von Greccio eine "lebende Krippe" aufgestellt und dabei seine Weihnachtspredigt gehalten. Bis heute wird die Geschichte rund um die Geburt von Jesus Christus in Greccio auf diese Weise dargeboten. Nach dem Krippenspiel wird Weihnachtsfrüchtebrot gereicht.

Im Südtiroler Gröden werden Krippen und Figuren gern aus Zirbenholz geschnitzt. In Stans in Tirol entstehen Krippen-Unikate aus besonders interessant geformten Wurzeln. Weiter geht die filmische Reise ins niederösterreichische Maria Taferl. Hier werden aufwändige mechanische Krippen vorgestellt, in denen bis zu 300 bewegte Figuren den Betrachterinnen und Betrachtern nicht nur die Weihnachtsgeschichte, sondern auch die historische Lebenswelt der Menschen näherbringen - die ersten mechanischen Krippen sind Ende des 19. Jahrhunderts entstanden. Im fränkischen Forchheim hat der Vergoldermeister Georg Fuchs einst ein sehenswertes Exemplar geschaffen, das nach wie vor besichtigt werden kann.

In Greccio, wo Franz von Assisi seine letzten Lebensjahre verbrachte, findet man Franziskanermönche auch in Krippen
Kultur -

"Esel, Ochs' und Kind - Weihnachtskrippen in Europa", 1/6

In Greccio, wo Franz von Assisi seine letzten Lebensjahre verbrachte, findet man Franziskanermönche auch in Krippen

Sendungsbereich:
Kulturdoku
Quelle:
Quelle: ORF/Produktion West/Gerhard Mader.
Traditionelle Tiroler Krippe mit authentisch nachgebildetem Straßenbild.
Kultur -

"Esel, Ochs' und Kind - Weihnachtskrippen in Europa", 2/6

Traditionelle Tiroler Krippe mit authentisch nachgebildetem Straßenbild.

Sendungsbereich:
Kulturdoku
Quelle:
Quelle: ORF/Produktion West.
Tiroler Krippe mit Jesuskind mit aus Wachs gefertigtem Jesuskind.
Kultur -

"Esel, Ochs' und Kind - Weihnachtskrippen in Europa", 3/6

Tiroler Krippe mit Jesuskind mit aus Wachs gefertigtem Jesuskind.

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Kulturdoku
Quelle:
Quelle: ORF/Produktion West
Süditalienische Krippe mit Terrakotta Figuren, typisch ist die Nachgestaltung von lebhaften Straßenszenen.
Kultur -

"Esel, Ochs' und Kind - Weihnachtskrippen in Europa", 4/6

Süditalienische Krippe mit Terrakotta Figuren, typisch ist die Nachgestaltung von lebhaften Straßenszenen.

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Quelle:
Quelle: ORF/Produktion West/Gerhard Mader
Wallfahrtskirche Maria Taferl - originalgetreu nachgebaut.
Kultur -

"Esel, Ochs' und Kind - Weihnachtskrippen in Europa", 5/6

Wallfahrtskirche Maria Taferl - originalgetreu nachgebaut.

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Kulturdoku
Quelle:
Quelle: ORF/Produktion West.
Im Kanton Bern in der Schweiz werden Krippenfiguren handgefertigt,
Kultur -

"Esel, Ochs' und Kind - Weihnachtskrippen in Europa"6/6

Im Kanton Bern in der Schweiz werden Krippenfiguren handgefertigt, besonderer Wert wird auf Körperhaltung und verwendete Stoffe gelegt.

Sendungsbereich:
Kulturdoku
Quelle:
Quelle: ORF/Produktion West

Im Schweizer Schloss Schwarzenburg nahe Bern leben und arbeiten die Schwestern Charlotte Zwahlen und Kathrin Fischer, die bei der Herstellung ihrer Krippenfiguren besonderen Wert auf Stoffe legen.

Und in Ebensee im österreichischen Salzkammergut gibt es fast in jedem Haushalt eine Krippe, die häufig mit selbst gesammelten und getrockneten Pflanzenteilen aus Moos oder von Sträuchern bestückt und damit jedes Jahr anders gestaltet wird.

Eine Dokumentation von Anita Lackenberger und Gerhard Mader.

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