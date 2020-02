Der Biss der Erkenntnis - Geschichten vom Apfel

Wenn dem Apfelsaft seine Unschuld genommen und er in einen Gärungsprozess versetzt wird, entsteht Cidre, ein leicht alkoholisches Getränk, dessen Zauber schon seit über zweitausend Jahren wirkt. In der Normandie, in Großbritannien, Irland und mit ganz besonders langer Tradition auch in Nordspanien, in Asturien, dem Zentrum spanischer Cidre-Erzeugung. In Gijon macht ein volkskundliches Museum deutlich, wie lange die Handwerkstradition der Cidre-Kellereien zurück reicht.