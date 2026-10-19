Der Biss der Erkenntnis - Geschichten vom Apfel

Apfelernte.

Quelle: MR Film

Doch woher kamen die Äpfel? Vermutlich wuchsen schon vor rund 10.000 Jahren erste Äpfel im Zentrum Eurasiens - im heutigen Kasachstan. Diese Holzäpfel waren unserem delikaten gesunden Obst nur entfernt ähnlich, gaben aber immerhin der ehemaligen Hauptstadt ihren ursprünglichen Namen: Alma Ata - Stadt der Äpfel. Über dieselben uralten Handelsstraßen, auf denen Seide und Gewürze transportiert wurden, gelangten auch die Äpfel ans Schwarze Meer. Von wo aus sie zunächst durch die Griechen und dann durch die Römer kultiviert wurden.



Kaum waren die Äpfel in der mediterranen Welt angekommen, mischten sie sich schon wieder in die Kulturgeschichte der Menschen ein. Ort der Handlung war diesmal der südwestlichste Zipfel der iberischen Halbinsel. Dort wo Europa und Afrika sich am nächsten sind. Alten griechischen Mythen zufolge soll hier einst Herakles die beiden Kontinente von einander getrennt haben. Seither kann man am Strand der andalusischen Stadt Tarifa von einem windgebeutelten Punkt aus, die unterschiedlichen Charaktereigenschaften von Atlantik und Mittelmeer studieren. Herakles vollzog die brachiale Trennung sozusagen im Nebenjob. Seine eigentliche Aufgabe war doch, den Hesperiden drei ihrer sagenhaften goldenen Äpfel zu stehlen.