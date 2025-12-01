Hauptnavigation

Das Bild zeigt den Eingang zum „Stille Nacht Museum“ in Hallein, Österreich. Der Eingang ist mit einer grauen Tür gestaltet, über der ein Schild mit der Aufschrift „STILLE NACHT MUSEUM HALLEIN“ angebracht ist. An der Wand über der Tür befindet sich ein reliefartiges Gesicht, das vermutlich eine historische Figur darstellt. Rechts neben dem Eingang sind mehrere Schilder und Plaketten angebracht, die Informationen über das Museum enthalten. Der Bereich vor dem Eingang ist gepflastert und mit einem kleinen, verzierten Gitterzaun sowie Pflanzen dekoriert. Im Vordergrund des Bildes ist ein goldener Bilderrahmen zu sehen, der einen Teil der Fassade des Museums umrahmt. Die Gebäude sind typisch für die Region, mit weißen Wänden und Fenstern, die mit grünen Fensterläden versehen sind.

Kultur

Das Geheimnis der Stillen Nacht

Es gibt wohl kein Weihnachtslied auf der Welt, das noch berühmter ist als "Stille Nacht". Es ist in mehr als 300 Sprachen übersetzt worden und hat von klassischer, bis zu einer Heavy-Metal Musikbesetzung alles schon erlebt.

Sendetermin
13.12.2025
15:55 - 16:45 Uhr

Kulturdoku

Kulturdoku
Das Bild zeigt eine metallene Tafel, die an einer Wand aus unbehandeltem Holz befestigt ist. Die Tafel trägt die Inschrift "Geburtshaus F. X. Gruber" sowie "Composer des Weihnachtsliedes Stille Nacht Heilige Nacht" und ist unterzeichnet mit den Jahren "1787" und "1863". Die Schrift ist in einer eleganten, geschwungenen Schriftart gehalten und wirkt leicht verblasst. Die Tafel hat eine rechteckige Form und ist mit zwei schwarzen Nägeln an der Wand befestigt. Die Holzoberfläche ist rau und zeigt sichtbare Maserungen sowie abgedunkelte Stellen, die auf ein gewisses Alter hinweisen. Das gesamte Motiv vermittelt einen historischen und kulturellen Kontext, der mit dem Komponisten Franz Xaver Gruber verbunden ist, der das bekannte Weihnachtslied "Stille Nacht" verfasst hat.
Tafel am Geburtshaus von Franz Xaver Gruber.
Quelle: Clever Contents

Die Legende erzählt, dass das Lied aus einer gewissen Not heraus entstanden sein soll: war wirklich die Orgel von Mäusen zerfressen und deswegen in der Weihnachtsnacht nicht spielbar?

Moderator Kari Hohenlohe wandelt auf den Spuren des Liedes "Stille Nacht" und entdeckt dabei jede Menge Geheimnisse.

Das Bild zeigt alte Notenblätter, die sich auf einem Tisch befinden. Die Blätter sind vergilbt und zeigen handschriftliche Noten und Texte in einer alten, geschwungenen Schriftart. Die Noten sind in verschiedenen Zeilen angeordnet, und einige Zeilen sind durch zusätzliche Markierungen oder Striche ergänzt. Die Ränder der Blätter sind teils abgenutzt oder beschädigt. Der gesamte Eindruck vermittelt eine historische und nostalgische Atmosphäre, die auf die Bedeutung des Inhalts hinweist, möglicherweise im Zusammenhang mit dem berühmten Weihnachtslied "Stille Nacht."
Notenblätter aus der Zeit
Quelle: Clever Contents

Seine Suche führt ihn nicht nur ins "Stille Nacht"-Museum nach Hallein bei Salzburg, sondern auch in das weltberühmte Ibmer-Moor, wo im Franz Xaver Gruber Haus an den Komponisten gedacht wird.

Zu guter Letzt gibt es dann noch Tipps vom Profi, wie es gelingen kann, dass "Stille Nacht" am Heiligen Abend perfekt gesungen werden kann.

