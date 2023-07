Kultur

Wagnerdämmerung - Teil 1

"Game of Thrones" in Bayreuth mit überraschenden Frontlinien, so komplex wie eine Wagneroper! Was sich hinter den Kulissen der Bayreuther Festspiele abspielt, steht dem Geschehen auf der Bühne an Drama kaum nach. Im ersten Teil der zweiteiligen "Wagnerdämmerung" geht es um aktuelle Konflikte zwischen Kunst und Geld.

Datum: 29.06.2023