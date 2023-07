Sopranistin Waltraud Meier wurde über Jahre für ihre Rollen in Bayreuth gefeiert, Oksana Lyniv schaffte es 2021 als erste Frau, bei den Festspielen zu dirigieren. Der amerikanische Theatermacher Jay Scheib inszeniert in diesem Jahr den neuen "Parsifal". Sie alle haben in Bayreuth gearbeitet und erzählen von der Aura der Festspiele. Davon, was sich dort anders anfühlt als in anderen Opernhäusern.