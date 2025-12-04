Hauptnavigation

Mutter mit zwei Kindern lächelnd vor einem Weihnachtsbaum

Auf Weihnacht`n zua! Brauchtum und Mythen in Kärnten

Die oft verklärte Winterzeit war früher für Mensch und Tier in den meisten Fällen mit vielen Entbehrungen verbunden.

04.12.2025
11:55 - 12:20 Uhr

Die harte und schweißtreibende Feldarbeit war zwar vorbei, aber das Leben wurde nicht leichter.

Vier Sänger mit Stäben und langen Kerzen vor einer Hütte
Kärntner Stubensinger
Quelle: ORF/Landesstudio Kärnten

Die Nässe und Kälte des Herbstes und des Winters ließen die Menschen sich nach Sonne und Wärme sehnen. Daraus entstanden viele der heute noch gepflogenen Bräuche. Gerade Kärnten ist, was das alte Brauchtum anbelangt, ein wahres Paradies.

Das Bundesland südlich der Alpen hat um Weihnachten Riten und mystische Handlungen zu bieten, wie kein anderes! Einzelne Bräuche wurden sogar aus der heidnischen Vorzeit übernommen und leben im christlichen Gewande weiter. Das reiche Brauchtum zur Weihnachtszeit in der Form von Lied, Musik und Spiel, gemeinsam mit traditionellem Essen, Trinken und Schenken machen Kärnten zu einem weihnachtlichen Brauchtumsparadies von höchster Güte und Schönheit!

Eine Dokumentation von Carl Hannes Planton

