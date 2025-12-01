Adventzeit - Traditionen und Bräuche in Österreich

Gedächtniskapelle Oberndorf.

Quelle: ORF

Die Vorfreude auf den 24. Dezember ist vor allem auch bei den kleineren Kindern groß – Nikolaus und Krampus sind hier eine wichtige Station, die das lange Warten auf das Christkind – das im oberösterreichischen Steyr ein eigenes Postamt hat – verkürzen.



Weihnachtsbäume werden oft verschieden dekoriert, ihr traditioneller Schmuck ist jedoch vielfach biblisch zu deuten und unterm Christbaum erklingt so gut wie immer "Stille Nacht - Heilige Nacht", der Klassiker der Weihnachtslieder, der in Oberndorf bei Salzburg seinen Ausgang genommen hat. Das Essen zu Weihnachten ist ein weiterer zentraler Punkt in allen Familien. Während bei den einen die Weihnachtsgans dampft oder der Fonduetopf brodelt, kommen bei den anderen Würstel mit Kartoffelsalat oder Sauerkraut auf den Tisch. Auch der Karpfen hat am Weihnachtsabend eine lange Tradition.