Kultur
Adventzeit - Traditionen und Bräuche in Österreich
Anita Ronacher präsentiert einen winterlich-magischen Streifzug durch alle Bundesländer, wo die Vorfreude auf Weihnachten im Advent bewusst besinnlich zelebriert wird.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 13.12.2025
- 10:00 - 10:25 Uhr
Christkindlmärkte, Weihnachtskekse, Adventkranz und viele weitere Traditionen begleiten den Zauber der "schönsten Zeit im Jahr" und machen den Zauber der Weihnachtszeit aus, der meist mit dem Anzünden der ersten Kerze am Adventkranz startet. Viele weitere Traditionen werden in ganz Österreich auf unterschiedlichste Art und Weise gepflegt und an die nachkommenden Generationen weitergegeben.
Die Menschen musizieren, erzählen sich Geschichten, pflegen regionale Bräuche – und bereiten sich so auf das schönste Fest im Jahr vor. Streifzüge durch Weihnachtsmärkte gehören hier ebenso dazu wie das Backen von Keksen, Kletzenbrot und Striezel. Am Land werden mit der Wilden Jagd, Krampusläufen, Lösseln oder Roateln noch richtig alte Bräuche gepflegt, die oft noch auf heidnische Riten zurückgehen.
Die Adventzeit ist aber vor allem eng mit Bräuchen der katholischen Kirche verbunden, das nachgestellte Herbergsuchen von Maria und Josef samt musikalischer Begleitung oder das Weiterreichen von Marienstatuen zeugt vom gelebten Glauben. Die Vielfalt an Krippen, handgeschnitzt und liebevoll gepflegt, ist ein weiteres Merkmal österreichischer Brauchtumspflege. In Kripperlroasen genannten Besuchen bestaunt man die Krippen seiner Nachbarn und Freunde.
Die Vorfreude auf Weihnachten
Die Vorfreude auf den 24. Dezember ist vor allem auch bei den kleineren Kindern groß – Nikolaus und Krampus sind hier eine wichtige Station, die das lange Warten auf das Christkind – das im oberösterreichischen Steyr ein eigenes Postamt hat – verkürzen.
Weihnachtsbäume werden oft verschieden dekoriert, ihr traditioneller Schmuck ist jedoch vielfach biblisch zu deuten und unterm Christbaum erklingt so gut wie immer "Stille Nacht - Heilige Nacht", der Klassiker der Weihnachtslieder, der in Oberndorf bei Salzburg seinen Ausgang genommen hat. Das Essen zu Weihnachten ist ein weiterer zentraler Punkt in allen Familien. Während bei den einen die Weihnachtsgans dampft oder der Fonduetopf brodelt, kommen bei den anderen Würstel mit Kartoffelsalat oder Sauerkraut auf den Tisch. Auch der Karpfen hat am Weihnachtsabend eine lange Tradition.