Das Bild zeigt einen Adventkranz, der auf einem rustikalen, hölzernen Untergrund platziert ist. Der Kranz besteht aus frischen, grünen Tannenzweigen und trägt insgesamt vier rote Kerzen, die gleichmäßig um den Kranz angeordnet sind. Neben den Kerzen sind dekorative Elemente wie Tannenzapfen, kleine rote Kulleräpfel und Trockenfrüchte vorhanden. Der Untergrund um den Kranz besteht aus kleinen Holzspänen, die eine gemütliche, natürliche Atmosphäre schaffen. Die Gesamtkomposition vermittelt ein festliches und besinnliches Gefühl, das mit der Adventszeit verbunden ist.

Adventzeit - Traditionen und Bräuche in Österreich

Anita Ronacher präsentiert einen winterlich-magischen Streifzug durch alle Bundesländer, wo die Vorfreude auf Weihnachten im Advent bewusst besinnlich zelebriert wird.

13.12.2025
10:00 - 10:25 Uhr

Collage aus Stills von Kulturdokubeiträgen

Kulturdoku

Christkindlmärkte, Weihnachtskekse, Adventkranz und viele weitere Traditionen begleiten den Zauber der "schönsten Zeit im Jahr" und machen den Zauber der Weihnachtszeit aus, der meist mit dem Anzünden der ersten Kerze am Adventkranz startet. Viele weitere Traditionen werden in ganz Österreich auf unterschiedlichste Art und Weise gepflegt und an die nachkommenden Generationen weitergegeben.

Das Bild zeigt eine Auswahl von traditionellen Weihnachtskeksen, die auf einem runden, goldenen Teller angerichtet sind. Die Kekse sind in verschiedenen Formen und Farben dargestellt. Unter ihnen befinden sich: - Sauber ausgestochene, sternförmige Kekse in einem dunklen Farbton, bestäubt mit Puderzucker. - Helle, hornförmige Kekse und einige Ringkekse, die ebenfalls mit Puderzucker bestreut sind. - Ein paar Kekse mit Schokoladenglasur. - Außerdem sind kleine, runde Muffins in einer blauen Papierform sichtbar. Der Kontrast zwischen den hellen und dunklen Keksen sowie die glatte Oberfläche des goldenen Tellers verleihen dem Arrangement eine festliche Ausstrahlung, passend zur Adventszeit in Österreich.
Weihnachtskekse.
Quelle: ORF

Die Menschen musizieren, erzählen sich Geschichten, pflegen regionale Bräuche – und bereiten sich so auf das schönste Fest im Jahr vor. Streifzüge durch Weihnachtsmärkte gehören hier ebenso dazu wie das Backen von Keksen, Kletzenbrot und Striezel. Am Land werden mit der Wilden Jagd, Krampusläufen, Lösseln oder Roateln noch richtig alte Bräuche gepflegt, die oft noch auf heidnische Riten zurückgehen.

Die Adventzeit ist aber vor allem eng mit Bräuchen der katholischen Kirche verbunden, das nachgestellte Herbergsuchen von Maria und Josef samt musikalischer Begleitung oder das Weiterreichen von Marienstatuen zeugt vom gelebten Glauben. Die Vielfalt an Krippen, handgeschnitzt und liebevoll gepflegt, ist ein weiteres Merkmal österreichischer Brauchtumspflege. In Kripperlroasen genannten Besuchen bestaunt man die Krippen seiner Nachbarn und Freunde.

Die Vorfreude auf Weihnachten

Das Bild zeigt die Gedächtniskapelle in Oberndorf, Österreich, in der Abenddämmerung. Die Kapelle hat eine runde Form mit einem aufwendig gestalteten, schrägen Dach, das zwischen den Bäumen hervorragt. Vor der Kapelle führt eine kurze Treppe zu einem Eingang, der mit zwei Holzsäulen flankiert ist. Das Gebäude ist in sanftem Licht erleuchtet, was einen warmen, einladenden Eindruck vermittelt. Im Vordergrund stehen zwei Personen, die musizieren. Ein Musiker hält eine Gitarre, während der andere möglicherweise singt oder eine andere Instrumentation spielt. Um die Kapelle herum ist der Boden mit Schnee bedeckt, und es sind einige festliche Lichter aufgestellt. Auf der linken Seite sind mehrere Laternen sichtbar, die sanftes Licht abgeben. Im Hintergrund sind weitere Gebäude sichtbar, die in gedämpften Farben gehalten sind. Die Atmosphäre ist ruhig und festlich, was auf die Adventszeit hinweist.
Gedächtniskapelle Oberndorf.
Quelle: ORF

Die Vorfreude auf den 24. Dezember ist vor allem auch bei den kleineren Kindern groß – Nikolaus und Krampus sind hier eine wichtige Station, die das lange Warten auf das Christkind – das im oberösterreichischen Steyr ein eigenes Postamt hat – verkürzen.

Weihnachtsbäume werden oft verschieden dekoriert, ihr traditioneller Schmuck ist jedoch vielfach biblisch zu deuten und unterm Christbaum erklingt so gut wie immer "Stille Nacht - Heilige Nacht", der Klassiker der Weihnachtslieder, der in Oberndorf bei Salzburg seinen Ausgang genommen hat. Das Essen zu Weihnachten ist ein weiterer zentraler Punkt in allen Familien. Während bei den einen die Weihnachtsgans dampft oder der Fonduetopf brodelt, kommen bei den anderen Würstel mit Kartoffelsalat oder Sauerkraut auf den Tisch. Auch der Karpfen hat am Weihnachtsabend eine lange Tradition.

